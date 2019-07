Polski eksport grami stoi

Chociaż wciąż przez wiele osób ignorowany, polski rynek gier komputerowych dynamicznie się rozwija. Doskonale świadczą o tym wyniki finansowe liderów branży. Ale także raport Polish Gamers Research 2019 udowadnia, że polskich graczy nie ubywa. Wręcz przeciwnie. I są oni skłonni wydawać coraz więcej pieniędzy.

Już same wyniki finansowe CD Projekt, twórców Wiedźmina oraz Cyberpunk, mogą budzić podziw. Giełdowa kapitalizacja ich spółki to obecnie ponad 21 miliardów złotych. Wartość pojedynczej akcji firmy w lipcu tego roku po raz pierwszy przebiły 200zł i wciąż rośnie. Dla porównania, jeszcze dwa lata temu cena za jedną akcje CD Projekt wynosiła 86 złotych, zaś 5 lat temu – 15 złotych. Wyniki giełdowe CD Projekt na luty tego roku plasowały ich jako 7. największą spółkę na WIG20 z udziałem 5,57%, co stawia ich niewiele niżej od KGHM.

Imponujący jest również rozwój dwóch kolejnych liderów polskiego rynku. Firma Techland, znana na świecie głównie z produkcji Dying Light, była rok temu wyceniona w raporcie Forbes na 3,5 mld zł, obecnie zaś, zdaniem niektórych, może być wyceniona nawet na 7 mld zł. Oznaczałoby to dwukrotny wzrost w skali roku, chociaż należy brać pod uwagę, że Techland nie jest notowany na giełdzie (co być może niedługo ulegnie zmianie). Zamykające podium 11Bit studio, twórcy This War of Mine i Frostpunk, zostało obecnie wycenione na 944 613 187 zł i chociaż notuje spadek w stosunku do zeszłego roku, to biorąc pod uwagę całokształt swej działalności, można śmiało mówić o ich sukcesie finansowym.

Z kolei jeśli spojrzeć na społeczność polskich graczy, to i tam znaleźć można coraz więcej pieniędzy. Raport Polish Gamers Research 2019 wskazuje, że zarówno gracze komputerowi jak i konsolowi kupują więcej i są skłonni wydawać więcej na nowe gry, chociaż wzrost ten jest obserwowany głównie wśród członków tej drugiej grupy. Wzrost sprzedaży nastąpił także w przypadku samych dodatków do gier. Na szczegółowy raport co do wartości całego rynku przyjdzie nam jeszcze poczekać, niemniej jednak, prognozy są obiecujące.

Warto zwrócić uwagę, że zarówno światowy jak i krajowy rynek gier z roku na rok jest coraz bardziej rozbudowany. Szacuje się, że jego wartość rocznie wzrasta w tempie ponad 9 procent. A nasz rodzimy biznes rozwija się w najlepsze.