CUS: Związkowcy wprowadzili ważną poprawkę do ustawy

Sejm uchwalił ustawę o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS). Dzięki naszym zabiegom, w tym ostatniemu udziałowi w komisji sejmowej oraz spotkaniu w kancelarii Prezydenta RP - do ustawy wprowadzono poprawkę, na mocy której pracownicy ośrodka pomocy społecznej w przypadku jego przekształcenia w CUS zachowają ciągłość zatrudnienia oraz dotychczasowe warunki pracy - informują związki zawodowe pracowników socjalnych.

Przypomnijmy, ustawa wprowadzająca Centra Usług Społecznych budzi wątpliwości związkowców, wskazujących, iż instytucja CUSów mogłaby wyeliminować wykwalifikowanych pracowników socjalnych z systemu opieki społecznej.

Ustawa o CUS niezmiennie budzi nasze zastrzeżenia dotyczące m.in. wpływu utworzenia CUS w miejsce lub obok istniejących ośrodków pomocy społecznej (OPS) m.in. na spójność i komplementarność systemu pomagania oraz dostępność do usług dla najbardziej wrażliwych klientów pomocy społecznej. Od początku podnosimy również kwestię zagwarantowania przyszłym pracownikom CUS ciągłości zatrudnienia oraz tych samych warunków pracy i płacy, które wynikają z ich umów o pracę zawartych w ośrodkach pomocy społecznej. Naszym zdaniem, przy zmniejszającej się liczbie chętnych do pracy w zawodach pomocowych – wprowadzenie nierównych i obniżonych zasad w ich zatrudnieniu, doprowadziłoby do jeszcze większego odpływu specjalistów, jak też do braku kadr niezbędnych do realizacji zadań w przypadku powołania Centrum.