Prezes LOT: „Spełniamy obietnicę daną Węgrom”. Od września połączenie Budapeszt-Seul

LOT oficjalnie już uruchomiło połączenia na Węgrzech. M Morawiecki: to ważny krok w kierunku konsolidacji rynku lotniczego w naszym regionie

LOT oficjalnie już uruchomiło połączenia na Węgrzech. M Morawiecki: to ważny krok w kierunku konsolidacji rynku lotniczego w naszym regionie