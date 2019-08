Kolejna ważna umowa Portu Gdańsk

Port Gdańsk podpisał w środę umowę ws. doradztwa przy realizacji budowy Portu Centralnego. DS Consulting ma wspomóc Port w negocjacjach z największymi operatorami logistycznymi na świecie. Umowę podpisano na 4 lata, a wartość kontraktu to ok. 2,36 mln zł brutto.

„Została podpisana umowa pomiędzy ZMPG a firmą DS Consulting. W ramach umowy DS Consulting przeprowadzi dla ZMPG analizy przedrealizacyjne Portu Centralnego w zakresie przygotowania projektu budowy do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. DS Consulting ma wspomóc Port Gdańsk przede wszystkim w negocjacjach z największymi operatorami logistycznymi na świecie, którzy mogliby operować w porcie” - powiedział wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk wiceprezes Marcin Osowski.

Osowski dodał, że długość kontraktu to 4 lata a jego wartość to ok. 2,36 mln zł brutto. DS Consulting został wybrany w trybie zamówienia publicznego.

„Dla nas jako dla portu, projekt Portu Centralnego, to przede wszystkim przedsięwzięcie biznesowe o dużej skali. Dlatego potrzebujemy profesjonalnych doradców” - tłumaczył Osowski.

„Uważamy, że budowa tak złożonej infrastruktury musi odpowiadać na zapotrzebowanie rynku. Chcemy, by to prywatni inwestorzy określili, jakie terminale powinny się tu znaleźć. Z drugiej strony chcemy zapewnić zarówno naszym przyszłym kontrahentom, jak i sobie profesjonalne doradztwo projektu w takiej formule. Dlatego podpisaliśmy dziś umowę ze specjalistami w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego” - powiedział prezes ZMPG Łukasz Greinke.

Port Gdańsk planuje zrealizować Port Centralny z wykorzystaniem formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Prace nad koncepcją zagospodarowania Portu Centralnego trwały około roku. W maju zaprezentowano jego ostateczną koncepcję. Zakłada ona budowę nowego portu, który miałby powstać w sąsiedztwie gdańskiego półwyspu Westerplatte.

Jak informował w maju Osowski, Port Centralny obejmuje około 1400 ha akwenu i 410 ha powierzchni lądowej. W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę dziewięciu terminali, czterech obrotnic oraz trzech torów podejściowych. Inwestycja zakłada też budowę 19 km nabrzeży eksploatacyjnych oraz 8,5 km falochronów. W porcie mają znaleźć się m.in. dwa nowe terminale kontenerowe, terminal offshore, LNG przestrzeń dla stoczni i statków pasażerskich.

Inwestycja ma kosztować ok. 12 mld zł, a pierwsze terminale mają pojawić się w 2029 r. Konkretne roboty budowlane poprzedzi m.in. przygotowanie szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej. Równolegle z tymi pracami zarząd portu ma czynić starania w celu pozyskania kontrahentów.

PAP/ as/