MRPiPS: 500 plus otrzymało ponad milion dzieci

Do końca lipca świadczenie „500 plus” otrzymało ponad 1,08 mln dzieci na kwotę 540 mln zł - poinformowała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. W skali całego kraju już prawie wszystkie gminy wypłacają świadczenia.

Od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski o „500 plus” na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Dotychczas złożono ponad 2,67 mln wniosków o świadczenie „500 plus”. Chociaż samorządy mają zgodnie z przepisami trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku, to dotychczasowa praktyka pokazuje, że robią to znacznie szybciej. W lipcu w stosunku do 58 proc. złożonych wniosków została wydana w gminie informacja o przyznaniu świadczenia.

Oznacza to, że gminy wydały blisko 1,5 mln informacji. Aż w 10 województwach udział wydanych informacji w liczbie wniosków jest wyższy od przeciętnej, największy odnotowano w województwie świętokrzyskim - 70 proc. - informuje szefowa MRPiPS Borys-Szopa.

Do końca lipca świadczenie „500 plus” otrzymało już 1,084 mln dzieci na kwotę 540 mln zł. Najwięcej wypłat w stosunku do złożonych wniosków zanotowano w tym okresie w woj. lubelskim (56 proc.), świętokrzyskim (50 proc.) i pomorskim (49 proc.).

W skali całego kraju już prawie wszystkie gminy wypłacają świadczenia. W województwach kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim wszystkie gminy wpłaciły już +500 plus+ dla rodzin. Dziękuję tym samorządom, które odpowiedziały na mój apel o zwiększenie częstotliwości wypłat do kilku w miesiącu. To bardzo ważne dla rodzin zwłaszcza w okresie wakacyjnym, a także w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego - podkreśla Borys-Szopa.

Minister zwraca również uwagę na dużą liczbę wniosków o „500 plus”, które rodzice złożyli online. Dotychczas takich wniosków złożono już ponad 2,67 mln, co stanowi ponad 60 proc. szacowanej liczby rodzin, która zostanie objęta programem od lipca 2019 r. (4,4 mln). Najwięcej wniosków online złożono w woj. mazowieckim (ponad 437 tys.), śląskim (356,8 tys.) oraz wielkopolskim (ponad 261,9 tys.).

Złożenie wniosku w okresie lipiec-wrzesień gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

MRPiPS podkreśla, że Polacy chętnie wnioskują online również o świadczenie „Dobry start”. Do tej pory złożono już ponad 1,68 mln wniosków o to świadczenie; najwięcej w woj. mazowieckim (ponad 258,5 tys.) oraz śląskim (ponad 234 tys.).

Świadczenie z programu „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Od 1 sierpnia o świadczenie mogą ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Od początku lipca wnioski na oba programy można składać drogą elektroniczną: za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia wnioski można składać także drogą papierową: w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

SzSz(PAP)