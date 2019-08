Wielki, regionalny konkurs kulinarny

W sobotę w Powidzu odbędzie się wojewódzki finał XIX konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”. Ideą konkursu jest m.in. identyfikacja produktów regionalnych, oraz promocja regionalnej żywności.

„Obok głównego celu, jakim jest identyfikacja regionalnych produktów i dań oraz ich promocja, istotne jest przygotowanie ich producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Ideą konkursu jest również zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu” - podkreślili organizatorzy konkursu.

Jak wskazali, konkurs ma charakter otwarty i przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych. Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz marszałków województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są urzędy marszałkowskie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

„Powołane są dwie komisje konkursowe pracujące na szczeblach regionalnych: jedna zajmująca się lokalnym i regionalnym produktem żywnościowym, druga - daniami i potrawami regionalnymi. Ponadto powołana jest Kapituła Krajowa, która przyznaje statuetki +Perła+ produktom i daniom wybranym spośród nominowanych w czasie finałów regionalnych. O nominację mogą ubiegać się produkty nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu w danym regionie” - podkreślili organizatorzy.

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie - w czasie finałów regionalnych - wyłonieni zostaną laureaci w czterech kategoriach: produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i produktów mieszanych oraz najlepsze dania i potrawy regionalne i tradycyjne.

Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu - spośród produktów nominowanych w regionach - najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody konkursu „PERŁA 2019”, które - razem z nagrodą „Klucz do Polskiej Spiżarni” - zostaną wręczone podczas Wielkiego Finału Konkursu.

Finał Wojewódzki XIX edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” odbywa się w sobotę w wielkopolskim Powidzu.

Do oceny w tegorocznej wojewódzkiej edycji konkursu zgłoszono 28 produktów spożywczych różnych kategorii, w tym 4 do nagrody „Perła”. Oprócz oceny produktów odbędzie się również konkurs na najlepsze danie regionalne, do którego zgłosiło się 6 podmiotów. Oceny produktów dokona kapituła powołana przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Podczas wydarzenia mieszkańcy oraz turyści będą mogą również spróbować oraz kupić produkty członków należących do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska oraz zapoznać się z ofertą promocyjną Lokalnych Grup Działania.(PAP)