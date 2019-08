Morawiecki: Burza mózgów pomoże w wodnym problemie

Wyzwania związane z ochroną malejących zasobów wody w Polsce będą tematem kolejnej ogólnopolskiej burzy mózgów, organizowanej w ramach obywatelskiej ścieżki programu GovTech Polska - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszego spotkania z uczestnikami pierwszej obywatelskiej burzy mózgów organizowanej wspólnie z Fundacją Grupy PKP.

Ta „wodna” burza mózgów odbędzie 14 i 15 września 2019 r. w trakcie hackathonu HackYeah w Warszawie.

Wbrew pozorom woda jest zasobem rzadkim i warto się zastanowić, jak nim lepiej gospodarować. Liczę na kreatywność uczestników. Nie powinno zabraknąć ciekawych pomysłów, które będziemy potem uwzględniać w programach narodowych i samorządowych - mówił premier Morawiecki.

Brak wody jest jednym z największych wyzwań przyszłości. Stan wód na świecie pogarsza się w związku z urbanizacją, rozwojem przemysłu i rolnictwa oraz wzrostem liczby ludności. W Europie ponad 100 mln osób nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Malejące zasoby wodne to problem, który dotyczy także Polski. Rząd dostrzega, że należy szukać skutecznych rozwiązań, które zapobiegać będą kryzysom wodnym i zabezpieczą obywatelom dostęp do wody pitnej.

W Polsce o tym problemie coraz głośniej ostatnimi czasy, bowiem opady są coraz mniejsze, co skutkuje obniżaniem się poziomu wód podziemnych. Pod koniec lipca zaś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił. że w całej Polsce jest bardzo zła sytuacja, jeśli chodzi o niski poziom wody w rzekach. Najgorsza sytuacja występowała w zachodniej Polsce, tam bowiem był największy niedobór opadów - przede wszystkim w województwach: dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim, ale również w centralnej Polsce - w województwach: łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim.

I właśnie znalezienie odpowiedzi na te problemy będzie wyzwaniem, jakie zostanie postawione przed uczestnikami ogólnopolskiej burzy mózgów w połowie września. Jak podkreśla premier, to nowy sposób otwarcia państwa na pomysły utalentowanych osób i zaproszenie ich do wspólnego rozwiązywania istotnych społecznie problemów, poprawy warunków życia czy efektywności działania sfery publicznej. Mateusz Morawiecki liczy, że w właśnie w ten sposób może następować demokratyzacja działania różnych instytucji w Polsce.

Podczas wrześniowego hackathonu temat deficytu wody szczególnie będzie rozpracowywany pod kątem różnych aspektów. Jednym z nich będzie np. zrównoważone projektowanie systemów wodnych (systemy retencyjne i nawadniające). Organizatorzy liczą też na pomysły obywatelskie, które będą uczulać na oszczędne gospodarowanie cenną wodą.