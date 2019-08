Amerykańskie media: Trump chciał kupić Grenlandię

W rozmowach z doradcami prezydent USA Donald Trump z mniejszą i większą powagą sondował pomysł zakupienia przez Stany Zjednoczone należącej do Danii Grenlandii - pisze dziennik „Wall Street Journal”.

Według dziennika „podczas różnych spotkań, obiadów i w przelotnych rozmowach Trump pytał swoich doradców, czy USA mogłyby kupić Grenlandię, z zainteresowaniem przysłuchiwał się ich dyskusjom o bogatych złożach surowców i znaczeniu geopolitycznym (wyspy) i według dwóch osób (zaznajomionych z tymi rozmowami - PAP) poprosił doradcę w Białym Domu o przyjrzenie się tematowi”.

Część doradców pozytywnie odniosła się do pomysłu, podkreślając jego walor gospodarczy, podczas gdy inni odrzucili go jako przelotną fascynację prezydenta - wynika z relacji tych źródeł.

Według jednej z tych osób wiosną zeszłego roku na obiedzie ze współpracownikami ktoś powiedział Trumpowi, że Dania ma problem z wypłacaniem Grenlandii subwencji, stanowiących ponad połowę budżetu lokalnych władz, i zasugerował zakup wyspy przez USA.

Co o tym myślicie? Czy to by mogło zadziałać? - miał zapytać prezydent, ale według opisującej tę scenę osoby był to raczej żart mający wskazywać, że Trump dysponuje tak wielką władzą, iż może w ogóle rozważać kupno jakiegoś terytorium.