PGNiG z nowym statutem

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG zmieniło w środę statut spółki. Zmiany dotyczą zasad zbywania składników aktywów trwałych i kompetencji rady nadzorczej.

Projekt uchwały ws. zmiany statutu spółki został zgłoszony przez Skarb Państwa - jako akcjonariusza posiadającego 71,88 proc. udziałów. Uchwała została przyjęta przez NWZA bez głosu sprzeciwu.

Zgodnie z uchwałą, zbycie przez spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej powyżej 0,1 proc. sumy aktywów, będzie się mogło odbyć nie tylko w trybie przetargu, ale także w drodze aukcji. A w przetargu lub aukcji nie będą mogli startować członkowie zarządu i rady nadzorczej spółki, podmioty zaangażowane w prowadzenie przetargu lub aukcji, ich rodziny, a także osoby, pozostające z prowadzącymi przetarg lub aukcję „w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję”.

Uchwała przewiduje też, że zarząd wraz z rocznym sprawozdaniem z działalności spółki przedkłada radzie nadzorczej sprawozdania, m.in. dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usług marketingowych, w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem.

Kompetencje rady nadzorczej uchwała rozszerza m.in. o wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, jeśli ich wartość przekracza 20 mln zł lub 5 proc. sumy aktywów oraz na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 20 mln zł lub 10 proc. sumy aktywów.

Rada będzie musiała też wyrażać zgodę na zawarcie umów na usługi prawne, marketingowe, public relations i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi - łączne lub w innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem - przekracza 500 tys. zł netto rocznie.

PAP/ as/