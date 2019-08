W weekend rusza VERVA Street Racing

To największe w Polsce widowisko motoryzacyjne. 24 i 25 sierpnia w Gdyni odbędzie się jubileuszowa edycja VERVA Street Racing. Na fanów motoryzacji czeka wiele atrakcji – emocjonujące wyścigi i pokazy, a także spotkania z gwiazdami sportu, m.in. Robertem Kubicą i Georgem Russellem, którzy zaprezentują bolidy zespołu ROKiT Williams Racing. Wieczorami imprezę uświetnią występy popularnych artystów.

Tegoroczna VERVA Street Racing jest wyjątkowa, nie tylko ze względu na swój jubileusz. Po raz pierwszy motoryzacyjny festiwal potrwa aż dwa dni. Wypełnią je wyścigi i pokazy na głównych ulicach Gdyni, a także na plaży, w wodzie i powietrzu. Nie zabraknie też stałych punktów programu, czyli Pit Party, strefy rodzinnej i gastronomicznej.

O tym, że sport w strategii sponsoringowej Orlenu odgrywa niezwykle istotną rolę mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen:

PKN Orlen jako czempion polskiej gospodarki konsekwentnie angażuje się we wspieranie motorsportu, w którym nasi zawodnicy odnoszą sukcesy na międzynarodowych arenach. VERVA Street Racing to wydarzenie na najwyższym poziomie. Jego jubileuszowa edycja odbędzie się Gdyni. Kolejna prospołeczna inicjatywa na Pomorzu pozwoli nam jeszcze bardziej zacieśnić relacje z tym regionem – mówi prezes PKN Orlen

– Gdyński kalendarz wypełniony jest wielkimi wydarzeniami, często rangi mistrzowskiej, więc VERVA Street Racing organizowana przez PKN ORLEN doskonale wpisuje się w miejską strategię. To wyróżniająca się rozmachem impreza dla całych rodzin. Czeka nas mnóstwo różnorodnych atrakcji i jestem przekonany, że każdy znajdzie coś dla siebie. Warto przyjechać do Gdyni, by przeżyć tu niezapomniane emocje – dodaje Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

W tym roku rozbudowana będzie strefa dynamiczna. Pokazy i wyścigi będzie można oglądać na trzech oddzielnych torach. Na Skwerze Kościuszki, na specjalnie zbudowanym na tę okazję ulicznym torze Formuły 1 kibicom najszybszych zawodów świata zaprezentują się Robert Kubica i George Russell ze swoimi bolidami. Podziwiać będzie można też mistrzów driftu, w tym Kubę Przygońskiego, rallycross’u i GT/Le Mans oraz kierowców WRC z Kacprem Wróblewskim na czele. Emocjonujący wyścig rozegra żużlowa reprezentacja Polski, która niedawno dołączyła do ORLEN Team, obchodzącego w tym roku 20-lecie istnienia.

Na drugim torze, zlokalizowanym na Skwerze Arki Gdynia, widzowie będą mogli podziwiać pokazy FMX, stuntu, WRC2, a także spektakularny popis driftu samochodem ciężarowym. Trzeci tor to specjalnie przygotowany odcinek gdyńskiej plaży miejskiej, który będzie przywodził klimat Dakaru. Stanie się wyzwaniem dla rajdówek, buggy, motocykli i ciężarówek, walczących co roku w najtrudniejszym rajdzie świata. Tu swoje umiejętności zaprezentują m.in. zaprawieni w dakarowych zmaganiach zawodnicy ORLEN Team: Kuba Przygoński, Adam Tomiczek i Maciej Giemza.

