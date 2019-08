Rozpoczął się szczyt G7 w Biarritz

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował w sobotę wieczorem na Twitterze o otwarciu szczytu G7 w Biarritz.

Być może nie osiągniemy wszystkiego, co zamierzamy, ale uczynimy, co w naszej mocy, byśmy byli skuteczni, jeśli chodzi o zapewnianie waszego bezpieczeństwa, tworzenie więcej miejsc pracy i zwalczanie nierówności, którą cierpicie. Będę was informował o naszych postępach” - napisał Macron.