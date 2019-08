Budżet na 2020 rok będzie prorozwojowy i prospołeczny; jego szczegóły zostaną przedstawione po przyjęciu wstępnego projektu przez rząd - powiedział w poniedziałek PAP rzecznik prasowy ministra finansów Paweł Jurek.

Projektem ustawy budżetowej ma we wtorek zająć się Rada Ministrów.

Szczegóły zostaną przedstawione po przyjęciu wstępnego projektu ustawy budżetowej (na 2020 r. - PAP) przez rząd. Będzie to prorozwojowy i prospołeczny budżet” - poinformował PAP Paweł Jurek pytany, czy resort finansów planuje na 2020 r. budżet bez deficytu. Dodał, że projekt ustawy budżetowej do końca sierpnia musi trafić do Rady Dialogu Społecznego, a następnie do końca września zostanie przekazany do Sejmu.