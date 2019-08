Ponad 250 tys. osób na VERVA Street Racing

Ponad 250 tys. osób wzięło udział w jubileuszowej edycji największej imprezy motoryzacyjnej w Polsce – VERVA Street Racing, organizowanej przez PKN ORLEN. W ciągu dwóch dni, w wakacyjnej scenerii Gdyni, gwiazdy motorsportu dały popis swoich niezwykłych umiejętności. Szybkie samochody, wielka moc i ryk silników, akrobacje na lądzie i powietrzu, a także pokazy na wodzie dostarczyły kibicom ogromnych emocji

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w VERVA Street Racing. Rekordowa frekwencja to dowód na to, że wybór Gdyni był strzałem w 10. Cieszy nas, że uczestnikom podobała się różnorodność motoryzacyjnych propozycji. Idea sportu, zwłaszcza motorowego, jest nam bardzo bliska, ale i uzasadniona biznesowo, dlatego angażujemy się w jego promocję. Sukces naszej flagowej imprezy jest też dużą zasługą naszych wspaniałych sportowców, w tym Roberta Kubicy, do którego sympatię deklaruje ponad 70 proc. Polaków. Z badań wynika również, że dzięki objęciu go przez ORLEN sponsoringiem, przeszło 40 proc. klientów konkurencyjnych stacji będzie korzystało także z ORLENU - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.