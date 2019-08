Polacy pracują po godzinach

Ponad 60 proc. Polaków pracuje po godzinach - wynika z ogólnopolskiego raportu TOP CDR. Prawie 16 proc. ankietowanych deklaruje, że codziennie po pracy odbiera służbowe maile, telefony lub korzysta z firmowego komunikatora i mediów społecznościowych prowadzonych przez firmę.

Autorzy ogólnopolskiego raportu TOP CDR - Digitally Responsible Company oceniają, że ze względu na przenoszenie obowiązków służbowych w przestrzeń wirtualną odcięcie się od życia firmy po powrocie do domu jest praktycznie niemożliwe, a praca kończąca się wraz z upływem 8 godzin powoli odchodzi w zapomnienie.

Co czwarty uczestnik badania (25,3 proc.) przyznał, że kilka razy w tygodniu zdarza mu się odbierać służbowe maile, telefony lub korzystać z firmowego komunikatora i mediów społecznościowych prowadzonych przez firmę po godzinach pracy. 15,7 proc. respondentów odpowiedziało, że robi to codziennie, 8,7 proc. - raz w tygodniu, 15 proc. - rzadziej niż raz w tygodniu.

Jednocześnie 26 proc. badanych wskazało, że nie korzysta z nich po powrocie z pracy. 5,6 proc. wyznało, że taka możliwość jest zablokowana w ich miejscu pracy, a 3,5 proc. odpowiedziało, że korzysta z tych mediów w ramach obowiązków zawodowych.

Z raportu wynika, że pomimo zagrożeń płynących z postępującego procesu cyfryzacji Polacy są pozytywnie nastawieni do korzystania z udogodnień technologicznych związanych z automatyzacją i robotyzacją. Badani chcieliby m.in. korzystać na co dzień z robota do prac domowych (30,4 proc.), posiadać automatyczny dom (24,2 proc.), korzystać z automatycznego kasjera (23,9 proc.), z automatycznej apteki (20,7 proc.) oraz automatycznej odprawy lotu (20,4 proc.).

Jednocześnie Polacy mają mniejsze zaufanie do automatyzacji usług kojarzonych powszechnie z pracą człowieka. Jedynie 15,3 proc. badanych deklaruje chęć skorzystania z usług automatycznego lekarza, 14,6 proc. chęć korzystania z robota do opieki nad dziećmi lub osobami starszymi, a 13,4 proc. z autonomicznej taksówki. Natomiast 30,5 proc. Polaków przyznaje, że nie chce korzystać z pomocy robotów.

Badanie było realizowane od 28 maja do 3 czerwca 2019 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1010 ankiet z osobami pracującymi w firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników.

MS, PAP