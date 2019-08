Hezbollah zapowiada odwet na Izraelu

Wiceszef libańskiego ugrupowania Hezbollah Naim Kassem zasugerował, że jego szyicki ruch rozważa ataki odwetowe na Izrael po incydencie w Bejrucie z dronami. Uważa jednak, że nowa wojna Hezbollahu z Izraelem jest mało prawdopodobna.

Odrzucam sugestie, że jest atmosfera wojny; to atmosfera odpowiedzi na atak - powiedział Kassem w wywiadzie wyemitowanym we wtorek wieczorem przez arabskojęzyczny kanał rosyjskiej telewizji RT. - O wszystkim zadecydujemy w swoim czasie - powiedział wiceszef Hezbollahu, dodając, że nie poda szczegółów, ponieważ chce, by atak był zaskoczeniem.