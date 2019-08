Szok! Chiny werbują szpiegów przez LinkedIn

Chińscy agenci kontaktują się przez sieć LinkedIn z tysiącami obywateli innych krajów, w tym z byłymi pracownikami rządów, i próbują pozyskać ich jako szpiegów - podał w środę dziennik „New York Times”, powołując się na przedstawicieli wywiadu na Zachodzie.

Agencje wywiadowcze w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji wydały ostrzeżenia w związku z działalnością zagranicznych agentów w serwisie LinkedIn, gdzie wiele osób poszukuje pracy. Z sieci społecznościowych korzystają wprawdzie agenci z wielu krajów, ale najbardziej aktywni są szpiedzy chińscy - uważają urzędnicy cytowani przez nowojorski dziennik.

Widzieliśmy, jak chińskie służby wywiadowcze robią to na masową skalę - powiedział dyrektor amerykańskiego Narodowego Centrum Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa William R. Evanina. - Zamiast wysyłać szpiegów do USA, by zwerbować pojedynczy cel, bardziej efektywne jest usiąść przed komputerem w Chinach i wysłać zaproszenia z fałszywych profili tysiącom celów.