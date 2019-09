Duda: Umowy o amerykańskim wojsku do końca roku

Rozmawialiśmy o rozszerzeniu amerykańskiej obecności w Polsce; liczę na to, że jeszcze w tym roku uda nam się podpisać w tej sprawie finalne umowy - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z wiceprezydentem USA Mike’m Pence’m.

Wyraził nadzieję, że w tych planowanych przetargach wezmą udział firmy amerykańskie.

Jak wskazał, Polska i USA realizują razem programy zakupu zestawów Patriot - które mają być podstawą systemu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła oraz zakupu zestawów artylerii rakietowej HIMARS,

Rozmawialiśmy o rozszerzeniu amerykańskiej obecności w Polsce, liczę na to, że jeszcze w tym roku uda nam się podpisać finalne umowy jeśli chodzi o rozszerzenie tej amerykańskiej obecności i że podejmiemy ostateczne decyzje co do tego, jakie będą lokalizacje. Trwają prace nad tym, rozważamy te kwestie wspólnie z przedstawicielami USA, przedstawiamy cały szereg propozycji, liczę na to, że tym roku dojdzie do ostatecznego ich sprecyzowania - zaznaczył Duda.