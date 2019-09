Rusza "polskie Davos"

Pod hasłem „Europa jutra. Silna czyli jaka?” w Krynicy-Zdroju rozpocznie się we wtorek 29. Forum Ekonomiczne, zaliczane do najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie Środkowej. Co roku w debatach, panelach dyskusyjnych i prezentacjach Forum bierze udział ponad 4 tys. osób

Wśród gości trzydniowego spotkania, zwanego często „polskim Davos”, tradycyjnie są przedstawiciele rządów i parlamentów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, szefowie wiodących spółek, eksperci, naukowcy, ludzie kultury oraz mediów z kilkudziesięciu krajów.

Na program rozpoczynającego się we wtorek w południe tegorocznego Forum złoży się sześć sesji plenarnych, ponad 200 paneli dyskusyjnych i wykładów oraz rozmaite prezentacje. Dominować będzie tematyka ekonomiczna, polityczna i społeczna, choć nie zabraknie też dyskusji poświęconych innowacjom, cyberbezpieczeństwu, mediom czy ochronie zdrowia.

Wśród wiodących tematów Forum będą: energetyka, strategiczne surowce, rozwój gospodarczy, inwestycje, infrastruktura, transport, wyzwania środowiskowe, międzynarodowa współpraca gospodarcza oraz nowe technologie i cyfryzacja gospodarki.

We wtorek, jeszcze przed oficjalną inauguracją Forum, zaplanowano prezentację raportu o gospodarce i polskim społeczeństwie, przygotowanego przez Instytut Studiów Wschodnich i Szkołę Główną Handlową.

Wśród gości zagranicznych, którzy potwierdzili swój udział w krynickim Forum, są m.in. minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin, minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto, bułgarska wicepremier odpowiedzialna za politykę ekonomiczną i demograficzną Mariana Nikolova, a także b. głównodowodzący armii USA w Europie, a obecnie honorowy przewodniczący Centrum ds. Analizy Polityki Europejskiej, gen. Ben Hodges.

Podczas gali wieńczącej drugi dzień Forum nagrodzone zostaną osoby oraz instytucje, które - w ocenie członków Rady Programowej Forum Ekonomicznego - nadają ton życiu publicznemu, społecznemu i gospodarczemu w Europie Środkowo-Wschodniej. Nagrody Forum Ekonomicznego przyznawane są w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku i Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej. Nazwisko laureata najbardziej prestiżowej statuetki - Człowieka Roku - do ostatniej chwili trzymane jest w tajemnicy.

W tym roku, w opinii wielu obserwatorów Forum, wyróżnienie może przypaść premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Jak podał portal Onet, właśnie szef polskiego rządu jest poważnym kandydatem do tegorocznej nagrody; w ubiegłym roku otrzymał ją premier Litwy Saulius Skvernelis, a w poprzednich latach premier Węgier Wiktor Orban, premier Beata Szydło, i (w 2015 r.) prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas gali wręczona zostanie również nagroda Nowa Kultura Nowej Europy im. Stanisława Vincenza, przyznawana twórcom i promotorom kultury za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury naszego regionu. Ubiegłorocznym laureatem tej nagrody był kompozytor Krzysztof Penderecki. Środową galę wręczenia nagród uświetni koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod batutą podpułkownika Leszka Mieczkowskiego.

Organizatorzy Forum zapowiadają, że w panelach i dyskusjach wezmą udział liczni przedstawiciele polskiego rządu, m.in. ministrowie: energii - Krzysztof Tchórzewski, inwestycji i rozwoju - Jerzy Kwieciński, przedsiębiorczości i technologii - Jadwiga Emilewicz, rolnictwa - Jan Krzysztof Ardanowski, cyfryzacji - Marek Zagórski, ochrony środowiska Henryk Kowalczyk sportu i turystyki - Witold Bańka, zdrowia - Łukasz Szumowski a także obejmujący funkcję szefa NIK b. minister finansów Marian Banaś.

Krynickiej konferencji towarzyszą m.in. Forum Regionów, w którym uczestniczą samorządowcy z kilkunastu państw europejskich, Konferencja Europa Karpat, Forum Bezpieczeństwa, Forum Energetyczne, Forum Innowacji, Forum Cyberbezpieczeństwa czy Polonijne Forum Ekonomiczne. Zaplanowano również Forum Ochrony Zdrowia, w ramach którego odbędą się dyskusje z udziałem menedżerów opieki zdrowotnej i przedstawicieli administracji.

W trakcie Forum Instytut Studiów Wschodnich rozpocznie cykl spotkań i debat promujących publikację „NATO: 1949-1999-2019. 20 lat Polski w 70-letnim Sojuszu”. Projekt powstał w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych - „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2019”.

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Obrady są przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdują się największe firmy wielu branż. Głównym partnerem Forum jest Województwo Małopolskie.

PAP, mw