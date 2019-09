PKP Cargo planuje powołać dywizję intermodalną

W pierwszej połowie 2015 r. PKP Cargo planuje objęcie do 50 proc. udziałów w spółce Pol-Miedź Trans, należącej do KGHM Polska Miedź SA - poinformowało w komunikacie PKP Cargo. Spółka Pol-Miedź Trans posiada ok. 2,5-proc. udział w rynku przewozów w Polsce.