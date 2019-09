Morawiecki: Polscy przedsiębiorcy coraz skuteczniejsi

Premier Mateusz Morawiecki udzielił specjalnego wywiadu telewizji wPolsce.pl Wyrażał zadowolenie z tego, że polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej skuteczni, coraz bardziej konkurencyjni

Należy się cieszyć, że kupują swoich konkurentów z Zachodu. Kto by przypuszczał jeszcze 10 lat temu, że coś takiego może być możliwe. Wychodzimy odważnie za granicę, przez co następuje repatriacja kapitału do Polski. Przez 30 lat kapitał z Polski wypływał poprzez dywidendy zainwestowane w naszym kraju właściciel miał prawo wywieźć z kraju. Dziś to się zmienia — powiedział premier Mateusz Morawiecki w specjalnym wywiadzie udzielonym telewizji wPolsce.pl podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. - Nasze srebra narodowe wracają do Polski. Można się z tego cieszyć — podkreślił premier Morawiecki.