Flagowa szkoła przyszłości w Trójmieście

Od września działa w Gdyni jedna z 21 najbardziej innowacyjnych oraz rozwiniętych technologicznie placówek edukacyjnych na świecie. Zespół Szkół nr 8, obecny w programie Microsoft Flagship School, otrzymał właśnie tytuł Microsoft Showcase School. Gdyńska placówka stawia na zrównoważony rozwój uczniów oraz wsparcie dla nauczycieli

Od fundamentów, szkoła została zaprojektowana w taki sposób, by stworzyć dzieciom i dorosłym przestrzeń, w której młodzi mogą kształcić się w rozmaitych dziedzinach, od nauki gotowania, przez kodowanie, aż po rozwój emocjonalny i zdobywanie tzw. umiejętności miękkich. Wszystko wspierane jest tutaj technologią.

Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Gdyni, do tej pory funkcjonowali w ramach XVII Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 37. Od nowego roku szkolnego, po wielomiesięcznych staraniach nauczycieli oraz władz miasta Gdynia, nad morzem powstała placówka, która w innowacyjny sposób kształci młodych ludzi oraz zapewnia wsparcie nauczycielom. Flagowa szkoła w Trójmieście jest jedną z 21 najbardziej innowacyjnych placówek zrzeszonych w programie Microsoft Flagship School.

Zespół Szkół nr 8 - Microsoft Showcase School / autor: Urząd Miasta Gdynia

Nietradycyjne, uwspółcześnione i w pełni ukierunkowane na młodych jest tutaj wszystko. Od przestrzeni aż po model kształcenia. W planie rozwoju budynku jest stworzenie ogrodu na dachu, na którym uczniowie i nauczyciele będą mogli wymieniać się doświadczeniami pod chmurką. W gdyńskiej placówce jest też kuchnia, w której dzieci będą mogły poznawać nowe smaki i komponować nowe przepisy. Wyjątkowe znaczenie ma tutaj technologia, a nauka przedmiotów STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) to dowód na kształcenie dzieci w duchu cyfrowych kompetencji, które za kilka lat wejdą do zestawu tzw. „must have”.

W naszej codziennej pracy najbardziej staramy się o to, by technologie Microsoft pomagały w rozwoju kompetencji ludzi w każdym zakątku świata. Program Microsoft Flagship School, w którym obecnie działa 21 szkół rozproszonych po całym globie, to dowód na to, że Microsoft celuje przede wszystkim w kształcenie cyfrowych kompetencji dzieci i młodzieży, ale także dba o ich mentorów, nauczycieli – mówi Cecylia Szymańska, dyrektor ds. edukacji w Microsoft.

Cecylia Szymańska-Ban, szefowa działu edukacji w polskim oddziale Microsoft / autor: UM Gdynia

W wielu szkołach istnieją obecnie pracownie komputerowe, dostępne są tablety, tablice multimedialne, a placówki wyposażone są w sieci komputerowe. Niestety nauczyciele nie zawsze mogą efektywnie z nich korzystać, ponieważ nie mają do wyłącznej dyspozycji komputerów, na których mogliby pracować i przygotowywać się do lekcji każdego dnia. Nauczyciele w Zespole Szkół nr 8 w Gdyni dysponują nimi natomiast na własny użytek. Mogą korzystać z urządzeń w dowolnym miejscu i o każdej porze, zarówno w szkole, podczas lekcji, w pokoju nauczycielskim, jak i w domu, np. przygotowując się do zajęć. Są to ich osobiste komputery służbowe. Wydajną pracę i bezpieczeństwo na najwyższym poziome zapewniają im biznesowe laptopy DELL Latitude serii 5300 z procesorem Intel® Core™ i5 oraz oprogramowaniem Windows 10 Pro. Oparte na platformie Intel® vPro™ komputery wyposażone w technologię Intel® Authenticate umożliwiającą bezpieczne, wieloskładnikowe, wspomagane sprzętowo uwierzytelnianie użytkowników. Dzięki temu postronne osoby nie będą mogły zalogować się do tych komputerów – nawet gdyby weszły w posiadanie hasła. Zatem edukacyjne dane uczniów i nauczycieli pozostają bezpieczne a technologie informatyczne wykorzystywane w szkole są zgodne z RODO.

Szkoła w Gdyni jest miejscem przede wszystkim dla uczniów, ale także dla ich nauczycieli i rodziców. Od podstaw była projektowana tak, by w swoim działaniu zapewnić dzieciom edukację na poziomie, który dotrzymuje kroku technologicznym standardom.

Program Flagowej Szkoły Microsoft dał naszemu zespołowi liderów zmiany nowy impuls do działania, spojrzenia na wizję rozwoju szkoły na nowo i jej zredefiniowania. Holistyczne spojrzenie na ucznia, przestrzeń edukacyjną i refleksyjne wykorzystanie technologii to główne obszary inspiracji. Ważnym elementem programu była także możliwość spotkania innowatorów edukacyjnych z całego świata, którzy podobnie jak my wytyczają nowatorskie edukacyjne szlaki – mówi Oktawia Gorzeńska, dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Gdyni.

W Zespole Szkół nr 8 w Gdyni uczniowie będą korzystali z usługi Microsoft Office 365 dla Edukacji. Każdy nauczyciel i wszyscy jego podopieczni będą mieli dostęp do technologii w szkole, ale też w domu. Wykorzystanie takich narzędzi, jak Microsoft Teams pozwoli wszystkim na komunikację oraz naukę i pracę zdalną na dokumentach.

Innowacyjna szkoła w Gdyni wspierana jest przez partnerów, wśród których są Skriware, Photon, Nuadu, Revas, Euvic Services, Intel, Dell, Delkom oraz HP.

W prawdziwym interdyscyplinarnym duchu STEAM, dzięki rozwiązaniom Skriware, uczniowie będą mogli wykorzystać możliwości druku 3D w nauce standardowych przedmiotów szkolnych, a dzięki Skribotom nauczą się również budować i programować własne konstrukcje robotyczne. Wychowankowie szkoły będą mieli też wyjątkową okazję jako pierwsi korzystać z nowo powstających rozwiązań firmy. Nauczycielom z kolei, dedykowana jest interaktywna platforma online pod nazwą Akademia Skriware, na której znajdą pomysły na zajęcia i plany lekcji w duchu STEAM, oraz materiały dla uczniów – mówi Karol Górnowicz, prezes Skriware. - Kiedy dołączałem do Skriware, jednym z pierwszych celów, które postawiłem sobie jako CEO, była praca nad wdrożeniem interdyscyplinarnego programu nauczania w rodzimych szkołach. Jestem niesamowicie dumny, że z inicjatywy Microsoft i przy naszym udziale, powstaje w Gdyni pierwsza w Polsce szkoła z dedykowaną edukacyjną ścieżką STEAM. Naszym wspólnym celem jest tak zmieniać polski krajobraz edukacyjny, aby uczniowie mieli dostęp do narzędzi i zasobów, które przygotują ich do wymagań zmieniającego się, współczesnego świata. Dzięki naszym rozwiązaniom i skali działalności Microsoft, ten cel staje się coraz bardziej realny – dodaje Karol Górnowicz.

Zespół Szkół nr 8 - Microsoft Showcase School / autor: Urząd Miasta Gdynia

Zespół Szkół nr 8 w Gdyni podczas oficjalnej inauguracji otrzymał tytuł Microsoft Showcase School – najbardziej modelowej szkoły w Polsce. W gronie podobnie wyróżnionych w Polsce jest jeszcze 7 innych placówek.

mw