Uchodźcy z Libii trafią do Rwandy

500 afrykańskich uchodźców przebywających w ośrodkach detencyjnych w Libii zostanie przetransportowanych do Rwandy w ciągu najbliższych tygodni - poinformowała we wtorek ONZ. Plan relokacyjny związany jest ze wzrostem przemocy w Libii.

Porozumienie z Rwandą zakłada, że jeżeli kraj będzie zadowolony z całego procesu, to liczba przyjmowanych uchodźców wzrośnie - poinformował specjalny wysłannik UNHCR dla regionu Morza Śródziemnego Vincent Cochetel.

Uchodźcy będą transportowani do Rwandy drogą lotniczą po 50 osób. Tam będą umieszczani w ośrodkach tranzytowych na przedmieściach Kigali, stolicy kraju. W sumie ma to być 500 uchodźców.

To, czy takie rozwiązanie zadziała, zależy tak naprawdę od odpowiedzi społeczności międzynarodowej. To jednak oznacza, że mamy dodatkowe rozwiązanie dla sytuacji w Libii - mówi Cochetel.

Ewakuacja uchodźców jest dobrowolna. Pierwszeństwo będą miały sieroty, niepełnosprawni i seniorzy. Większość przetransportowanych uchodźcow będą stanowić osoby pochodzące z Rogu Afryki.

Rząd rwandyjski zapewnia, że nie ma problemu z tym, żeby ci ludzie zostali na dłużej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba - dodaje Cochetel.

Ośrodki dla uchodźców w Libii są przepełnione już od jakiegoś czasu. 3 września UNHCR poinformował, że w najważniejszym z nich w Trypolisie przebywa obecnie 1000 osób, chociaż jest on dostosowany do ok. 700.

Od upadku reżimu Muammara Kadafiego w 2011 r. Libia jest ogarnięta przemocą. Mimo to wciąż pozostaje istotnym centrum tranzytowym dla migrantów uciekających z niestabilnych państw Afryki i Bliskiego Wschodu, którzy chcą dostać się do Europy.

