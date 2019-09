Polskie firmy dominują na świecie

Polska okazała się bezkonkurencyjna w nowym rankingu Coface TOP 500 CEE, który wyznacza pięćset największych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zdeklasowaliśmy pozostałe kraje nie tylko pod względem liczby firm ujętych w rankingu, lecz także pod względem wygenerowanych przez nie obrotów.

Aż 175 polskich firm, które znalazły się na liście TOP 500 CEE miało razem 275 miliardów euro w obrotach za rok 2018. To ponad 30% wszystkich obrotów wygenerowanych przez 500 firm ogłoszonych na liście rankingowej. To optymistyczny obraz dla polskiego biznesu. Jednak z danych przedstawionych w rankingu można wyciągnąć również niepokojące wnioski. Jednym z nich jest spadek zysków – nieproporcjonalny do wzrostu obrotów polskich firm.

– Mimo dobrej sytuacji makroekonomicznej, biznes boryka się z wieloma trudnościami. Rosnące koszty wynagrodzeń, dosyć duże niedobory na rynku pracy oraz wyższe koszty produktów i komponentów używanych do produkcji przyczyniają się do tego, że firmy są w stanie generować większe obroty – natomiast nie przekłada się to na wzrost zysków – powiedział Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface.

– Ranking największych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej pokazuje również kłopoty branży motoryzacyjnej. Sektor ten został zdetronizowany z pozycji lidera, jaką piastował w zeszłorocznym rankingu. Mamy do czynienia ze spowolnieniem popytu na samochody, a także z rosnącymi problemami sektora – chociażby z koniecznością dostosowania się do nowych norm emisji spalin. Ten trend będzie się pogłębiał i poskutkuje najpewniej tym, że w kolejnym rankingu jeszcze mniej firm motoryzacyjnych znajdzie się w finalnej pięćsetce – ocenia Sielewicz.

eNewsroom.pl/ as/