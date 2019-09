Przedsiębiorcy chcą zmian w ZUS

Osoby fizyczne uzyskujące dochód z kilku tytułów, na przykład od różnych pracodawców, często płacą niższe składki na ubezpieczenie społeczne niż osoby uzyskujące podobny dochód tylko z jednego tytułu.

To zjawisko zwiększa liczbę osób zatrudnionych na nie oskładkowanych umowach zlecenie. Pracownik zawiera je z innym lub z tym samym pracodawcą, płacąc składki do ZUSu od innej umowy. Otrzymywanie dochodu z różnych tytułów jest charakterystyczne dla pewnych grup zawodowych. Federacja Przedsiębiorców Polskich chce to uporządkować.

– Obecna sytuacja, w której osoby uzyskujące dochód z kilku tytułów mają niższe obciążenia niż te, które uzyskują dochód z jednego tytułu, powoduje pewnego rodzaju problemy i wątpliwości interpelacyjne – powiedział Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

– Gdyby zasady dotyczące zbiegu tytułów zostały uproszczone i uporządkowane, poziom obciążenia różnych form wykonywania czynności zawodowej zostałby wyrównany. Doprowadziłoby to także do ograniczenia zjawiska zatrudnienia na nie oskładkowanych umowach zlecenie – podkreśla Kozłowski.

eNewsroom.pl/ as/