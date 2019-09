Eksport będzie przyspieszał

Eksport przyspieszy do ok. 6 proc. w kolejnych miesiącach roku, szacują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Oczekiwania dotyczące naszego handlu w przyszłych miesiącach są pozytywne. Spodziewamy się przyspieszenia zarówno eksportu (do ok. 6 proc. w skali roku), jak i importu (do ok. 5 proc. w skali roku) - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.