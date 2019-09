Europejski Bank Centralny obniżył stopy depozytowe

Europejski Bank Centralny podjął decyzję o obcięciu stóp depozytowych do poziomu ujemnych stóp procentowych.

Z uwagi na silny kryzys głównych państw strefy euro, czyli Niemiec, Francji i Włoch, EBC obniżył stopy procentowe o 10 punktów bazowych. Przekłada się to na stopy depozytowe na poziomie -0,5%. Oznacza to, że banki komercyjne będą teraz płacić, by bank centralny przechowywał ich pieniądze.

Bez zmian pozostały dwa pozostałe narzędzia w ręku ECB, tj. oprocentowanie operacji otwartego rynku (stopa referencyjna), które obecnie wynosi 0% i oprocentowanie kredytu banku centralnego, które plasuje się na poziomie 0,25%. Dodatkowo EBC zapowiedziało, że od 1 listopada będzie skupował aktywa o wartości 20miliardów euro co miesiąc, celem zwiększenia aktywności banków na rynku europejskim i zachęcenia do brania pożyczek.

Czy jest to szansa na obudzenie gospodarcze dla Zachodniej Europy? Być może, nie należy jednak być nazbyt optymistycznym. Niemieckie i włoskie gospodarki będą potrzebowały gruntownych reform, by ponownie trafić do czołówki najprężniej rozwijających się gospodarek świata. Samo cięcie stóp depozytowych to stanowczo za mało, by ożywić strefę euro.

Artykuł w języku angielskim można przeczytać na stronach yahoo.cm

Adrian Reszczyński