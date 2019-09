Wyjazd z Warszawy będzie ekspresowy

Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na wykonanie elementów koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kiełpin (DK7) - Trasa Armii Krajowej w Warszawie (S8). GDDKiA przekazała do opublikowania pierwsze ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym budowy autostrady A2 na odcinku Mińsk Mazowiecki - Siedlce - poinformowała w środę Dyrekcja. Cała trasa ma mieć ponad 37 km.

Przyszły odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej w Warszawie, ułatwiający dojazd do stolicy, będzie miał po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, a w niektórych miejscach nawet cztery. Przez mocno zurbanizowane tereny Warszawy (Bemowo i Chomiczówka) droga przejdzie dwoma tunelami. Trasa o długości około 12,9 km w początkowej części przebiegać będzie po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie za węzłem Kolejowa droga odbiega w kierunku Kanału Młocińskiego, gdzie projektowana jest w nasypie.

Dalej droga biegnie wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do węzłów Wólka Węglowa i Janickiego. Dalej, za ul. Arkuszową w Warszawie, planowana trasa schodzi do tunelu o długości około 1000 m i kolejnego o długości około 1100 m, a następnie wznosi się ponad teren nad drogą S8.

Pomiędzy tunelami zaprojektowano węzeł Generała Maczka, a na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7 zaplanowano węzeł NS. Oprócz wspomnianych tuneli powstaną również wiadukty, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz urządzenia ochrony środowiska, tj. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i ogrodzenie trasy.

Planowany harmonogram realizacji:

IV kwartał 2012 r. - podpisanie umowy na opracowanie STEŚ II kwartał 2018 r. – Wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach III kwartał 2019 r. – podpisanie umowy na Wykonanie Koncepcji Programowej IV kwartał 2020 r. - ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i buduj” III kwartał 2021 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą 2022 r. - 2025 r. - realizacja robót budowlanych.

Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi ok. 1,9 mld zł.

Pierwszy przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy 12-kilometrowego fragmentu autostrady A2 pomiędzy węzłami Ryczołek (koniec istniejącej obwodnicy Mińska Mazowieckiego) i Groszki zlokalizowanym w gminie Kałuszyn.

Jak dodano, dwa kolejne ogłoszenia mają być przekazane do publikacji w najbliższym czasie.

Odcinek A2 między węzłami Ryczołek i Groszki ma mieć dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Zachowana ma być rezerwa pod budowę w przyszłości trzeciego pasa.

„Dla zwiększenia konkurencyjności dajemy potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują betonową czy bitumiczną. To nowe zapisy w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę” - poinformowano.

GDDKiA dodała, że termin składania ofert został wyznaczony na 19 listopada br. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na maj 2020 roku (pod warunkiem braku odwołań).

