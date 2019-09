Nowy most w Stalowej Woli może kosztować ok. 360 mln zł

Szacowany koszt budowy mostu nad Sanem w Stalowej Woli (Podkarpackie) to ok. 360 mln zł. To jedno z największych przedsięwzięć, które będzie realizowane z programu „Mosty dla regionów” - mówił w poniedziałek w Stalowej Woli minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński

Dodał, że most będzie łączył Stalową Wolę z Zaklikowem. Minister podkreślił, że będzie to też trasa dojazdowa do drogi krajowej nr 74. Dzięki temu Stalowa Wola zostanie podłączona do systemu dróg krajowych - powiedział Kwieciński.

Most będzie miał ok. 2 km długości i będzie częścią drogi wojewódzkiej nr 855. Szacowany koszt budowy przeprawy to 360 mln zł.

Jak mówił minister, będzie to jedno z największych przedsięwzięć realizowanych z programu „Mosty dla regionów”. Kwieciński zaznaczył, że inwestycja może być sfinansowana z programu w 80 procentach.

Podkreślił, że koszt przygotowania dokumentacji to prawie 5 mln zł, z czego dofinansowanie z programu wynosi 3,6 mln zł.

Chcemy, żeby w Polsce mosty łączyły obszary, ludzi, lokalne społeczności i tak w tym przypadku będzie. Chcemy, żeby łączyły nas - administrację rządową i samorządową. Mam nadzieję, że ten most będzie dobrze służył mieszkańcom naszego regionu - mówił minister finansów, inwestycji i rozwoju, który pochodzi ze Stalowej Woli.

Zaznaczył, że nie wszyscy wierzyli, że program „Mosty dla regionów” powstanie i będzie finansował tego typu inwestycje. Na realizację programu „Mosty dla regionów” rząd przeznaczy w sumie 2,3 mld zł.

Obecny na uroczystości marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl przypomniał, że most w Stalowej Woli jest drugą inwestycją, która powstanie w ramach programu „Mosty dla regionów”. Dofinansowana zostanie również inwestycja w Jarosławiu.

To bardzo potrzebna przeprawa w Stalowej Woli zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i przedsiębiorców z tego terenu. Cieszę się, że rząd wspiera tego typu inwestycje, które przekraczają możliwości samorządów. To duża inwestycja, przy której konieczna jest dobra współpraca rządu i samorządów, aby stworzyć optymalny montaż finansowy - podkreślił Ortyl.

Inwestorem mostu w Stalowej Woli będzie samorząd województwa. Harmonogram projektu zakłada, że przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń na budowę nastąpi do roku 2020. Prace projektowe mostu i uzyskanie pozwolenia na budowę powinno nastąpić do końca 2022 r. Prace budowlane przy nowej przeprawie przez San miałyby rozpocząć się w 2023 r. i potrwać dwa lata.

PAP, mw