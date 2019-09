Za kilka miesięcy znikną wizy do USA

*Zniesienie wiz to kwestia nie dłuższa niż kilka miesięcy, być może perspektywa tegoroczna - powiedział we wtorek wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha pytany o termin zniesienia wiz do USA dla Polaków.

Prezydent Andrzej Duda powiedział w poniedziałek po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, iż wszystko wskazuje na to, że wymagania przez Polskę zostały spełnione, prawdopodobnie droga do programu bezwizowego staje dla nas otworem. Jak dodał, być może jeszcze przed końcem roku udałoby się, żeby wiz do USA nie było.

Z kolei prezydent Donald Trump na wstępie spotkania z polskim prezydentem pytany przez dziennikarzy o zniesienie wiz dla Polaków powiedział, że w bardzo krótkim czasie będzie to możliwe, jeśli zostaną wszystkie dane potwierdzone.

Za parę miesięcy na pewno uda nam się to doprowadzić do końca - powiedział prezydent USA.

Mucha został we wtorek w Polsat News zapytany o termin zniesienia wiz.

Ja myślę, że to jest tak, że 30 września jest tym terminem, kiedy rozpoczynamy, uruchamiamy wszelkie procedury, bo kończy się ten okres, który jest podstawą wskazania jaki był stopień odmów, czyli początek października oficjalny komunikat amerykański: tak, Polska spełnia te kryteria; Polacy mają odsetek odmów poniżej tych trzech procent - powiedział wiceszef prezydenckiej kancelarii. I wiemy z wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, że takie dane są amerykańskie na dzisiaj. Nie spodziewamy się, żeby cokolwiek się tutaj zmieniło - dodał Mucha.

Jak powiedział, on by się spodziewał, że „przy dobrze rozłożonym w czasie tym mechanizmie, to może być jeszcze ten rok, a na pewno to jest kwestia nie dłuższa, niż kilku miesięcy”.

Więc ta perspektywa już jest naprawdę namacalna. Absolutnie nie sądzę, że to będzie, aż do świąt Wielkiej Nocy. Myślę, że to będzie dużo wcześniej, niż święta Wielkiej Nocy, jestem tutaj optymistą, być może to będzie jeszcze perspektywa tegoroczna - powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta.

Objęcie kraju programem ruchu bezwizowego wymaga według amerykańskiego prawa, by odsetek odmów przyznania wiz obywatelom danego państwa był mniejszy niż 3 proc. W przypadku Polski dotąd był on wyższy. Odsetek ten jest liczony corocznie na koniec września.

