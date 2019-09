Baleary: Hotele żądają od turystów dodatkowej opłaty

Kilkudziesięciu turystów z Polski przebywających na hiszpańskich Balearach, głównie na Majorce, ma problemy z hotelami, które po upadku firmy Thomas Cook zażądały od nich dodatkowej opłaty.

W środę przed południem kilkudziesięciu Polaków próbowało rozwiązać sytuację swojego pobytu w hotelach na archipelagu. Właściciele goszczących ich placówek, głównie na Majorce, zażądali od nich dodatkowej opłaty za nocleg.

„Liczba urlopowiczów z Polski dotkniętych bankructwem firmy Thomas Cook systematycznie maleje. Część z nich w ostatnich godzinach wróciła do kraju liniami lotniczymi Ryanair. Na Majorkę w ramach podróży z współpracującym z Thomas Cook biurem Neckermann Polska nikt wczoraj i dziś nie przyleciał” - przekazało w środę PAP źródło na Balearach.

Tymczasem w środę przed południem konsulat generalny RP w Barcelonie, odpowiedzialny terytorialnie za Baleary, zamieścił na stronie internetowej komunikat dla turystów z wycieczkami wykupionymi w firmie Neckermann Polska, która zapowiedziała ogłoszenie bankructwa, a także w Thomas Cook. Władze placówki dyplomatycznej napisały, że „ciężar organizacji powrotu do Polski spoczywa na urzędach marszałkowskich”. Przypomniały, że Neckermann Polska posiada zabezpieczenie finansowe w postaci dwóch umów gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionych przez Allianz Partners.

„Organem, do którego należy się zwrócić w przypadku, gdy podróżny w momencie niewypłacalności (biura podróży - PAP) znajduje się poza granicami kraju, jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, który w zależności od sytuacji może pokryć koszty kontynuacji imprezy turystycznej, pokryć koszty powrotu lub podjąć działania związane z organizacją powrotu” - napisał konsulat generalny RP w Barcelonie.

Kierownictwo placówki dyplomatycznej wyjaśniło, że podróżni, którzy „wnieśli wpłaty za imprezę, która nie została lub nie zostanie zrealizowana”, a także została przerwana i nastąpił wcześniejszy powrót do kraju, oraz ci, którzy samodzielnie pokryli koszty powrotu do Polski, powinni zgłaszać się do Allianz Partners.

Po ogłoszeniu w poniedziałek upadłości przez firmę Thomas Cook część właścicieli hoteli w Hiszpanii zażądała od turystów dodatkowych opłat. Największą grupą narodowością dotkniętą bankructwem operatora stanowią Brytyjczycy. Rząd Hiszpanii poinformował we wtorek, że kłopotów doświadczyło około 53 tys. urlopowiczów z Wielkiej Brytanii. Znaczna ich część przebywa na Balearach, głównie na Ibizie i Majorce.

W środę rano kierownictwo spółki Neckermann Polska zapowiedziało, że w najbliższych dniach jej zarząd złoży do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości.

We wtorek spółka zapowiedziała, że w związku upadkiem firmy Thomas Cook odwołuje zaplanowane na ten dzień wyloty na Majorkę oraz grecką wyspę Zakinthos, a także środowe rejsy do wszystkich turystycznych miejsc. W wydanym komunikacie kierownictwo wyjaśniło, że na 48 godzin wstrzymało możliwość dokonywania rezerwacji na dowolny sezon wakacyjny.

PAP, MS