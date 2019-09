Nagrody prezesa ARP dla absolwentów rozdane

ARP ufundowała i przyznała nagrody prezesa ARP dla autorów najlepszych prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich związanych z tematyką zarządzania przedsiębiorstwem, restrukturyzacji i innowacji.

W rozdaniu nagród wzięli udział m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych profesor Witold Stankowski. Honorowy patronat nad konkursem objęła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jednym z priorytetów wypracowanej przez nas reformy nauki i szkolnictwa wyższego – Konstytucji dla Nauki (KDN), jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do oczekiwań pracodawców i, co za tym idzie, zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy. Reforma wzmacnia te instrumenty prawne, które pozwolą uczelniom adekwatnie reagować na zmieniające się potrzeby współczesnej gospodarki i rynku pracy. Konstytucja dla Nauki daje uczelniom prawo do samodzielnego decydowania o ofercie dydaktycznej i umożliwia studentom zdobywanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Reforma promuje rozszerzanie oferty kształcenia i podążanie za potrzebami nauki i innowacyjności, w tym tworzenie studiów o charakterze interdyscyplinarnym. Dlatego cieszę się z kolejnej inicjatywy promującej szkolnictwo zawodowe, jaką jest organizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu konkurs dla absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Jestem przekonany, że praca dzisiejszych laureatów przyniesie wiele korzyści polskiej gospodarce – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.