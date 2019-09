Ostrożnie z inwestycjami w condohotele

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i UOKiK ostrzegają przed nierozważnym inwestowaniem w nieruchomości. Chodzi przede wszystkim o apartamenty na wynajem, czyli tzw. condohotele czy aparthotele. Branżowe pismo „Hotelarz” podaje na swojej stronie, którzy developerzy czy pośrednicy w swoich przekazach marketingowych stopę zwrotu na poziomie 7 proc. i wyższą.

Komunikaty marketingowe, które promują tego rodzaju inwestycje, zawierają często informacje o bezpieczeństwie lokaty oraz gwarancji osiągnięcia zysków, nawet w przedziale 7-10proc. w skali roku. Niejednokrotnie skupiają się na obietnicy zysku, nie uwzględniając w swojej treści konieczności poniesienia przez inwestorów kosztów wynikających z posiadania nieruchomości (takich jak m.in. obciążenia z tytułu podatków, przekształcenia statusu nieruchomości czy kosztów remontów) lub czynników ryzyka (takich jak np. sezonowość najmu czy ryzyko braku najemców). Inwestorzy decydujący się na zakup nieruchomości często posiłkują się kredytami, co dodatkowo naraża ich na ryzyko finansowe. Może się bowiem okazać, że taka inwestycja w rzeczywistości nie tylko nie przyniesie zysków, ale okaże się dodatkowym obciążeniem ze względu na konieczność spłaty odsetek kredytu czy konieczność ponoszenia wydatków na utrzymanie nieruchomości.

Według dziennikarzy „Hotelarza” stopę zwrotu równą lub przekraczającą 7 proc. prezentuje w swoich reklamach i przekazach marketingowych co najmniej kilkanaście podmiotów. Oto one:

Aparthotel Termy Uniejów - 7,5 proc. Aparthotele.com Sylwester Kucy – 7 proc. Belmonte Hotel&Resort – 8 proc. Bergo Hotel&Resort – 8 proc. Czarna Góra Resort – 7 proc. Czarny Kamień - od 7 proc. Górskie Resorty – 8 proc. Holiday Park (Pożyczki Bocian) - od 7 proc. Kozubnik Spa&Resort, Sawa Apartments – 8 proc. Lake Hill Resort&Spa, Europlan Artur Kozieja – 8 proc. Marvipol – 7 proc. Osada Morska, Saltic – 8 proc. Seidorf Moutain Resort -8 proc. Solny Resort – 7 proc. Sun&Snow - 7 proc. Tremonti Ski&Bike Resort – 8 proc. Wave Apartments, Green House Development – 7 proc. WIK Capital – 7 proc. (firma wyraźnie zastrzega jednak w materiałach, że kalkulacje potencjalnego zarobku i ryzyka są omawiane indywidualnie) Wprost Nieruchomości/Oak Property/Grupa PMPG Polskie Media - od 7 proc. Wyspa Solna (Kornas) - 7 proc.

Zakup tego typu nieruchomości lub praw majątkowych z nimi związanych może mieć charakter inwestycyjny, jednak nie dochodzi do niego na rynku podlegającym nadzorowi KNF, co oznacza, że firmy realizujące projekty budowlane i oferujące lokowanie oszczędności w te projekty nie są zazwyczaj nadzorowane przez KNF. Dotyczy to również przekazywanych przez nie informacji w formie m.in. ulotek, nadsyłanych maili czy reklam umieszczanych w mediach internetowych - w tym ich wiarygodności i rzetelności, podano również.

Warto również zwrócić uwagę na znaczne ryzyko, jakie powstaje w sytuacji, gdy inwestycja jest dopiero na wczesnym etapie planowania lub realizacji. W takim przypadku nie można wykluczyć sytuacji, w której inwestycja budowlana nie zostanie dokończona ze względu na niewystarczające możliwości finansowe podmiotu realizującego projekt (np. upadłość dewelopera), podano także.

W związku z powyższym Urząd KNF zwraca uwagę na konieczność zachowania przez potencjalnych nabywców nieruchomości szczególnej ostrożności i rozwagi w odbiorze przekazów reklamowych. Przed podjęciem decyzji o nabyciu należy w szczególności przeanalizować warunki zakupu, tak aby móc ocenić realność realizacji inwestycji, faktyczne prawdopodobieństwo wypracowywania przez nią zysku oraz możliwość wyjścia z inwestycji. Kupno nieruchomości jest zazwyczaj inwestycją długoterminową, zatem decydując się na zakup, należy mieć na uwadze, że sytuacja na rynku nieruchomości jest zmienna i zależy od wielu czynników gospodarczych. Sprzyjająca w momencie zakupu koniunktura nie oznacza, że w przyszłości będzie ona równie korzystna - czytamy w komunikacie UKNF.