Trump bije na alarm

W nagraniu wideo zamieszczonym w sobotę na Twitterze prezydent Donald Trump, któremu grozi wszczęcie procedury impeachmentu, wyraził przekonanie, że los USA jest teraz bardziej na szali niż kiedykolwiek . Oskarżył demokratów o próbę odebrania Amerykanom ich praw.

„Demokraci chcą odebrać wam broń, chcą odebrać wasze ubezpieczenia zdrowotne, chcą zabrać wam waszą wolność i wasze głosy” - powiedział prezydent przed Białym Domem.

„Nie możemy nigdy do tego dopuścić bowiem w grę wchodzi, bardziej niż kiedykolwiek, los naszego kraju. To proste. Próbują nas zatrzymać ponieważ walczę dla was. Nigdy na to nie pozwolę” – dodał.