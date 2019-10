Polska kolej wjeżdża na dobre tory

Konkurencyjność polskiej kolei z roku na rok wzrasta. Na Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO, największym w Polsce i drugim w Europie spotkaniu branży transportu szynowego, czołowi przedstawiciele spółek Grupy PKP zaprezentowali osiągnięcia oraz wyzwania, jakie stoją przed polską koleją.

Prezesi spółek Grupy PKP zaprezentowali obecny stan rozwoju systemów transportowych i infrastruktury kolejowej, dzięki którym możliwe jest zwiększenie liczby pasażerów i pozytywnie wpływają na polską gospodarkę.

Jednym z największych programów inwestycyjnych, realizowanych przez PKP S.A., jest Program Inwestycji Dworcowych, który do 2023 roku obejmie około 200 obiektów w całej Polsce.

Program Inwestycji Dworcowych do 2023 zakłada budowę lub modernizację 189 dworców. Przeznaczymy na to aż 1,5 mld zł, w dużej mierze ze środków unijnych, ale też z budżetu państwa i środków własnych PKP S.A. Dobrym przykładem inwestycyjnego rozmachu z poszanowaniem historii jest 100 mln zł przeznaczone na modernizację zabytkowego dworca Gdańsk Główny. Umowę w tym celu podpisano z końcem sierpnia – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. podczas targów TRAKO w Gdańsku, w czasie debaty z udziałem spółek Grupy PKP.

Modernizowane obiekty dostosowywane są do potrzeb wszystkich grup pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnością. Budynki wyposażone są m.in. w windy, pochylnie, tablice multisensoryczne i ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, obniżone okienka kasowe, miejsca postojowe, dostosowane toalety oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Jednak to nie koniec dworcowych inwestycji.

Dzięki tym innowacyjnym zastosowaniom możliwe jest obniżenie kosztów eksploatacji i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Innym przykładem niespotykanych dotąd inwestycji o wartości prawie 76 mld zł jest Krajowy Program Kolejowy, realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W ramach programu zostanie zmodernizowanych m.in. 9 tys. km torów. Przebudowywane są przejazdy kolejowo – drogowe, budowane nowe wiadukty i przejścia podziemne oraz montowane nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Perony dostosowywane są do potrzeb różnych grup pasażerów, szczególnie osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Obecnie ok. 90 proc. inwestycji z KPK jest zakończonych, w realizacji lub będzie się rozpoczynać do końca tego roku lub w pierwszym półroczu 2020 r.

W tej chwili mamy inwestycje zakończone na ok. 10 mld zł. Następne ok. 5 mld zł to są prace de facto zakończone i są rozliczane. Do połowy roku 2020 zakładamy, że będziemy mieli już zakończonych inwestycji i rozliczonych na kwotę ok. 20 miliardów złotych, czyli około 1/3 Krajowego Programu Kolejowego.

Obecnie na placach budowy są w realizacji projekty na kwotę 43 miliardów zł. W procedurach przetargowych są inwestycje za ponad 11 mld zł, z czego na końcowym etapie jest około 7 mld zł. Prowadzone dokumentacje projektowe warte są 6 mld zł. Więc jak to zsumujemy, to jest ok. 70 mld zł. Czyli mamy ponad 90 proc. inwestycji zakończonych, w realizacji lub będziemy rozpoczynać do końca tego roku lub w pierwszym półroczu 2020 r . Jesteśmy spokojni o to, że te środki wykorzystamy. Chcemy pozyskać także dodatkowe środki finansowe, mamy nadzieję, że będą takie możliwości – podkreślał na międzynarodowych targach Ireneusz Merchel, prezes PLK.