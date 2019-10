Rośnie niewypłacalność branży motoryzacyjnej

Wyzwania związane z ograniczeniem emisji spalin, rozwój sektora nowych technologii oraz zmiana przyzwyczajeń konsumenckich wpływają na negatywne prognozy dla sektora motoryzacyjnego na świecie, wynika z Market Monitor przygotowanego przez ubezpieczyciela wierzytelności Atradius.

Globalna sytuacja odbije się również na branży w Polsce - zdaniem analityków, liczba niewypłacalności w przemyśle motoryzacyjnym wzrośnie o 3% w ciągu najbliższego roku.

Według OICA (Międzynarodowa Organizacja Producentów Pojazdów Samochodowych), produkcja motoryzacyjna w Polsce spadła w 2018 o 4,4% r/r. Spadek utrzymał się również w 2019 roku, w pierwszym kwartale było to 3,5%. Dodatkowo na negatywną sytuację sektora w Polsce wpływa globalne niepewności gospodarcze, związane m.in. z brexitem oraz napięciami handlowymi pomiędzy USA a Chinami, podano.

Problemem branży motoryzacyjnej w Polsce jest również wysoka konkurencyjność, której efektem są wojny cenowe oraz presja konsolidacyjna, szczególnie widoczna w segmencie dystrybucji części samochodowych i dealerów samochodowych. Dodatkowo sektor boryka się z niskim poziomem marż, który spada systematycznie od 2015 roku.

„Presja cenowa oraz wzrost kosztów towarów niezbędnych do produkcji, będą powodem dalszego spadku marż w branży motoryzacyjnej w Polsce w najbliższych miesiącach. Dodatkowo na niski poziom marż wpłyną wydatki na badania związane z rozwojem rynku pojazdów elektrycznych oraz konieczność dostosowania do rygorystycznych wymagań dotyczących emisji spalin” - powiedział dyrektor regionalny ds. oceny ryzyka w Atradius Arkadiusz Taraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Czas płatności w sektorze motoryzacyjnym wynosi około 115 dni w segmencie produkcji części i akcesoriów samochodowych oraz około 75 dni w podsektorze dystrybucji.

„Atradius w ciągu ostatnich 18 miesięcy odnotował znaczny wzrost liczby powiadomień o braku płatności i roszczeń z tytułu ubezpieczenia kredytu. Biorąc pod uwagę obecne problemy: zmniejszenie produkcji w kraju i UE, niepewność związaną z Brexitem i wojnami handlowymi, dostosowania technologiczne związane z redukcją emisji paliw i przejściem na pojazdy elektryczne, oczekujemy dalszego wzrostu opóźnień w płatnościach. Efektem będzie wzrost niewypłacalności w branży motoryzacyjnej w Polsce o około 3% w ciągu najbliższych 12 miesięcy, głównie w przypadku dealerów samochodowych, dystrybutorów części oraz dostawców poziomu 2” - dodał Taraszkiewicz.

Według analityków Atradius w ciągu najbliższych pięciu lat właśnie wyścig technologiczny oraz ograniczenia związane z trendem zmniejszania emisji spalin doprowadzą do globalnego wzrostu ryzyka kredytowego w branży motoryzacyjnej na całym świecie. Szczególnie dotyczyć będzie to podmiotów strukturalnie słabszych, mniejszych, co z kolei z pewnością przełoży się na wzrost liczby opóźnień w płatnościach i w efekcie upadłości, podsumowano.

Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros jest częścią jednej z największych na świecie grup oferujących ubezpieczenia należności handlowych oraz usługi zarządzania wierzytelnościami. W Polsce Atradius obecny jest od 2004 roku. Firma działa w zakresie ubezpieczenia wierzytelności handlowych klientów korporacyjnych oraz, poprzez Atradius Collections, windykacji.

ISBnews, kg