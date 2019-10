Norweski gaz dla PGNiG dostarczy Grupa Lotos

Spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa _ PGNiG Supply & Trading, będzie wyłącznym odbiorcą gazu ziemnego wydobywanego w Norwegii przez firmę Lotos Exploration & Production.Surowiec będzie pochodził z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego - podało w środę PGNiG. Uowa obu firm obowiązywać będzie w latach 2019 - 2021.

Norwegia, ze względu na ogromny potencjał wydobycia gazu i ropy, to jeden z kluczowych kierunków rozwoju PGNiG ocenił wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak.

Jak dodał, dla PGNiG Grupa Lotos to strategiczny odbiorca gazu w Polsce.

Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą współpracę handlową o rynek norweski. Jako PGNiG realizujemy strategię dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i przygotowujemy się do sprowadzania gazu norweskiego do Polski. W 2022 roku po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe rozpoczniemy bezpośrednie i niezakłócone dostawy gazu z Norwegii do Polski na konkurencyjnych warunkach. Realizacja tego projektu otworzy także możliwości pogłębienia współpracy Lotos i PGNiG< dodał Woźniak.