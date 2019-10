Płać zegarkiem

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 października br. do grupy nowoczesnych płatności mobilnych w SGB dołączył Garmin Pay. Oznacza to, że klienci Banków Spółdzielczych SGB mogą płacić także zegarkiem.

–Systematycznie rozwijamy pakiet możliwości w ramach naszego Mobilnego przyspieszenia – mówi Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB-Banku S.A. – Dzięki wdrożeniu płatności Garmin Pay wszyscy klienci posiadający kartę płatniczą z aktywną funkcją zbliżeniową wydaną przez bank należący do Spółdzielczej Grupy Bankowej mogą po aktywacji usługi dokonywać płatności mobilnych za pomocą smartwatcha marki Garmin. To zbliżeniowe rozwiązanie dla osób będących w ciągłym ruchu, które umożliwia płatności bez portfela lub smartfona – dodaje Prezes.

Garmin Pay jest bezpieczny – dane karty płatniczej w aplikacji Garmin Connect Mobile są chronione. Ponieważ oryginalny numer karty zostaje zastąpiony tokenem, dane karty nie są nikomu przekazywane. Dokonywanie transakcji jest możliwe od razu po aktywacji portfela i ustaleniu 4-cyfrowego kodu. Kod pin wystarczy wpisać raz dziennie, chyba, że zegarek zostanie zdjęty z ręki. Wówczas zegarek przestanie monitorować nasze tętno i przy płatności zostaniemy poproszeni o ponowne wpisanie kodu. Token można powiązać maksymalnie z jednym zegarkiem Garmin na raz.

– Garmin Pay to wygodna alternatywa dla tradycyjnych form płatności, która przyda się zarówno bezpośrednio po treningu, jak i podczas załatwiania codziennych spraw. Dzięki zabezpieczeniom biometrycznym, technologia Garmin Pay jest nie tylko praktyczna, ale i bezpieczna. Współpraca z SGB to kolejny krok, aby zapewnić naszym klientom dostęp do możliwie szerokiego wachlarza usług banków partnerskich – mówi Przemysław Łojek, prezes Garmin Polska.

System Garmin Pay wykorzystuje technologię zbliżeniową NFC, która umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych między urządzeniami będącymi w niewielkiej odległości od siebie. Garmin Pay działa z kartami kredytowymi i płatniczymi zarówno VISA, jak i Mastercard. Klient może korzystać z wszelkich funkcji swojej fizycznej karty bezpośrednio z noszonego na nadgarstku zegarka.

Strategia Mobilnego przyspieszenia w Spółdzielczej Grupie Bankowej przynosi realne efekty. Banki Spółdzielcze SGB pod względem oferowanych płatności mobilnych są w czołówce banków w Polsce. Dzisiaj Banki Spółdzielcze SGB udostępniają swoim klientom cztery nowe formy płatności mobilnych: BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay. Wkrótce do tej grupy dołączy Fitbit Pay, a w ślad za nimi powstaje własna aplikacja mobilna, która zastąpi Portfel SGB.