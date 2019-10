PiS umocni rodzinę w nowej konstytucji

Rodzina jest u nas normą konstytucyjną. Ta normą konstytucyjna powinna trwać. Jeśli uda nam się zmienić konstytucję, umocnimy w niej rodzinę - mówił w czwartek prezes PiS podczas konwencji wyborczej w Kaliszu.

„Rodzina jest u nas normą konstytucyjną. Ta norma konstytucyjna powinna trwać. (…) Gdyby było tak dobrze, że będzie można zmienić konstytucję, to trzeba będzie ją jeszcze umocnić. Zdecydowanie umocnić” - powiedział w Kaliszu Kaczyński.

Kaczyński mówił w Kaliszu o programie wyborczym PiS. „Polska-plus ma wielkie szanse, dobra zmiana ma wielkie szanse” - przekonywał podkreślając, że sondaże wyborcze są po myśli PiS. ” Ale pamiętajcie o jednej rzeczy, to nie sondaże wygrywają wybory” - dodał.

Prezes PiS zachęcał do głosowania na jego formację. „Pamiętajmy o jednym - ze wszystkich badań wynika, że jeżeli się zmobilizujemy, jeżeli nasz elektorat będzie zmobilizowany to wygramy i to zdecydowanie” - mówił.

Dalego mobilizował do pracy w kampanii wyborczej do jej ostatniego dnia, to jest do północy 11 października. Mówił, że uznanie korzystnych dla PiS sondaży i niepójście na wybory, może skutkować tym, że wynik w wyborach może być dla jego partii zaskakujący.

„Mamy poparcie większości społeczeństwa, ale to jest jeszcze nierozstrzygnięte, czy ta większość pójdzie masowo do wyborów. Jeśli pójdzie, będzie zwycięstwo. Jeśli będzie gorzej, może być różnie. Niekoniecznie musimy zdobyć bezwzględną większość” - przestrzegał Kaczyński.

Pozostałe komitety wyborcze startujące w najbliższych wyborach prezes PiS określił mianem „antyPiSu”.

PAP/ as/