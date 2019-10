Włosi będą deportować imigrantów w ciągu 4 miesięcy

Odesłanie do kraju pochodzenia w ciągu czterech miesięcy migranta, który nie ma prawa do pobytu, ochrony i azylu we Włoszech przewiduje przedstawiony w piątek w Rzymie nowy rządowy dekret w sprawie migracji. Opracowały go MSZ, MSW i resort sprawiedliwości.

Projekt dekretu, zaprezentowany w ministerstwie spraw zagranicznych dotyczy repatriacji jako nowego aspektu polityki migracyjnej powołanego przed miesiącem rządu Ruchu Pięciu Gwiazd i centrolewicowej Partii Demokratycznej.

Szef dyplomacji Luigi Di Maio zastrzegł w czasie konferencji prasowej, że nie oznacza to przekreślenia dekretu w sprawie migracji, uchwalonego przez parlament w ostatnich dniach pracy poprzedniego gabinetu, w którym była Liga Matteo Salviniego. To z jego inicjatywy zaostrzono w nim politykę migracyjną oraz postępowanie wobec statków organizacji pozarządowych ratujących ludzi na morzu.

Nowy dekret koncentruje się na kwestii odsyłania migrantów, a procedurę ustalenia, czy przybysz ma prawo pozostać we Włoszech oraz ewentualnej repatriacji skraca z dwóch lat do czterech miesięcy. „To pierwszy krok naszego planu na rzecz bezpiecznego odsyłania” migrantów - dodał szef MSZ.

Di Maio wyraził opinię, że w ciągu ostatnich 14 miesięcy, czyli pracy poprzedniego rządu, jaki tworzył z Ligą, sprawa odsyłania migrantów „stała w miejscu”.

Nie sądzę, aby podział migrantów był definitywnym rozwiązaniem - dodał. W ocenie ministra spraw zagranicznych ważnym krokiem jest „zatrzymanie odpływania łodzi”.

Nasz przekaz - mówił Di Maio - jest następujący: „Ten, kto potrzebuje pomocy jest przyjmowany, a ten, kto na podstawie międzynarodowych reguł nie może tu zostać, zostanie odesłany”.

Wyjaśnił jednocześnie, że dekret przewiduje przyspieszone odsyłanie migrantów do 13 krajów: Algierii, Maroka, Tunezji, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ghany, Senegalu, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Macedonii Północnej, Czarnogóry, Serbii i Ukrainy. Di Maio szczególnie podziękował władzom Maroka za przystąpienie do programu odsyłania migrantów.

Minister sprawiedliwości Alfonso Bonafede oświadczył zaś: