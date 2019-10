Wisła z Odrą będzie połączona kanałem

W styczniu przyszłego roku zostanie przedstawione studium wykonalności dla budowy Kanału Śląskiego, który miałby połączyć Wisłę z Odrą, przebiegając przez Śląsk i Małopolskę - zapowiedział w środę minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Kanał Śląski, który ma powstać w ramach Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej będzie mieć ok. 90 km długości i łączyć Wisłę z Odrą, przebiegając w rejonach Kuźni Raciborskiej, Rybnika, Żor, Tychów, Bierunia w woj. śląskim i Oświęcimia w zachodniej Małopolsce.

Jak przypomniał Gróbarczyk z dotychczasowych analiz wynika, że najbardziej rokującą drogą wodną w Polsce jest połączenie zindustrializowanych terenów Górnego Śląska z Morzem Bałtyckim poprzez rzekę Odrę.

Z kolei - wskazał minister - nie jest możliwe doprowadzenie do żeglowności handlowej Wisły między Krakowem i Warszawą, dlatego najsensowniejszym rozwiązaniem jest połączenie tej rzeki z Odrą za pomocą Kanału Śląskiego.

Tutaj mamy już wyłączenie i zabezpieczenie terenów pod kątem budowy tego kanału, a więc przyłączenie Krakowa, poprzez drogi śródlądowe do Odry i do portów w Szczecinie i Świnoujściu, to jest ten kierunek, który jak najbardziej spina się pod kątem finansowym i rokuje na rozwój - ocenił szef resortu podczas briefingu w Krakowie.