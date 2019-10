Stajemy się krajem wysokomarżowych miejsc pracy

”Polskie firmy, oddolna przedsiębiorczość oraz zdrowa konkurencja to koła zamachowe naszej gospodarki. Dla ich dynamicznego rozwoju konieczne jest przyjazne otoczenie prawne, stworzenie którego jest właśnie naszym – polityków – zadaniem. Od początku naszej kadencji realizujemy to zobowiązanie, którego podjęliśmy się przed wyborami w 2015 r.” - pisze na łamach „Polskiego Kompasu 2019” Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Uchwalona przez nas Konstytucja dla Biznesu wprowadza niemalże rewolucyjną zmianę w podejściu administracji do biznesu. Przywrócona zasada „co nie jest prawem zabronione jest dozwolone” oraz kilka innych pomniejszych uregulowań tworzą partnerską relację urzędników z przedsiębiorcami - przypomina wicepremier Piotr Gliński.

Prowadzimy polską politykę gospodarczą tak, by polskie firmy się rozwijały – by z firm mikro wyrastały małe, z małych średnie, a ze średnich duże. Stwarzamy polskim przedsiębiorcom warunki do podjęcia równej konkurencji z globalnymi korporacjami. Wprowadziliśmy mechanizmy, które nie pozwalają międzynarodowym gigantom unikać płacenia w Polsce podatków, a dla małych i średnich firm obniżyliśmy stawkę podatku CIT do 9 proc. Jesteśmy świadomi, że najtrudniej jest zrobić pierwszy krok, dlatego wprowadzamy rozwiązania, które pozwolą ułatwić decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Wprowadziliśmy działalność nierejestrowaną, która legalnie pozwala sprawdzić, czy nasz pomysł na rynku ma szansę na powodzenie. Firmy, które są na początkowym etapie rozwoju i nie osiągają jeszcze wielkich przychodów mogą liczyć na tzw. mały ZUS. - wskazuje wicepremier Gliński na łamach „Polskiego Kompasu”.