Polska będzie wśród liderów na rynku e-autobusów

Polska będzie w posiadaniu trzeciej co do wielkości floty e-autobusów w Europie do 2025 r., ustępując tylko Francji i Wielkiej Brytanii, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) pt. „Jak wspierać elektromobilność?”.

Autorzy raportu wskazują, że ewolucję przechodzi również transport indywidualny: już 17% aut we flocie mobilności współdzielonej to pojazdy elektryczne.

Zmiana na drogach zaczyna się od zmiany mentalnej. Globalny rynek współdzielenia samochodów w 2017 r. był wart ok. 1,3 mld euro, a do 2024 r. ma wzrosnąć do ponad 9,2 mld euro. Nowy sposób patrzenia na samochód, bardziej jako narzędzie niż cel sam w sobie, doprowadzi do tego, że już w 2025 r. na świecie liczba współdzielonych aut wyniesie 45 mln, a znaczną część z nich będą stanowiły pojazdy elektryczne” - powiedział kierownik zespołu strategii PIE Łukasz Czernicki, cytowany w komunikacie.

Według prognoz, odpowiadający jeszcze w 2015 r. za niemal 3/5 ceny pojazdu koszt baterii, 10 lat później, tj. w 2025, ma stanowić zaledwie 1/5 ceny pojazdu. Jak pokazują wyliczenia obrazujące całkowity koszt zakupu i eksploatacji pojazdu elektrycznego, już w tej chwili „elektryki” nie ustępują pod tym względem pojazdom spalinowym, podano.

Flota miejskich autobusów w Polsce w 2018 r. liczyła nieco ponad 12 tys. pojazdów, systematycznie rośnie udział autobusów elektrycznych w całej flocie transportu publicznego. W 2015 r. jeździło ich 8, trzy lata później - około 100; zaś w lipcu 2019 r. - już 198. Eksperci przewidują, że już w 2030 r. autobusy elektryczne będą stanowiły ok. 52% całej europejskiej floty. Polska będzie w awangardzie tych zmian, przesuwając się z 5. na 3. pozycję. Konkurencję dla nas stanowić będą przede wszystkim Francja i Wielka Brytania, inwestujące w elektromobilny transport zbiorowy. Co więcej, mamy tu spore rezerwy, gdyż pomimo miejsca w czołówce, flota autobusów elektrycznych stanowi ok. 1% wszystkich autobusów w Polsce - czytamy dalej.

ISBnews, KG