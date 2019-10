Katowickie lotnisko będzie skomunikowane z koleją

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetarg na roboty w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie”.

Dzięki inwestycji powstanie możliwość dojazdu koleją do portu lotniczego Katowice Airport w Pyrzowicach. Wartość inwestycji to szacunkowo 741 mln zł netto.

Linią do portu lotniczego będą jeździć pociągi osiągające prędkość do 140 km/h. Pasażerowie z Zawiercia dojadą do lotniska w 23 min, a z Tarnowskich Gór w 15 min. Podróżni z Katowic i z Częstochowy pokonają tę drogę w niecałą godzinę - czytamy w komunikacie.