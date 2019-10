Kongres 590: Kolej towarowa czeka na logistyczne centrum w Polsce

Polska zasługuje na to, by stać się centralnym hubem dla przewozów intermodalnych dla tej części Europy – mówił Witold Bawor, członek zarządu PKP Cargo.

CPK to ponad 1600 km odcinków nowych torów i ok. 3,5 tys. km zmodernizowanych. Niecierpliwie czekamy na harmonogram prac i finansowania tzw. szprych komunikacyjnych CPK, bo zmienią one sposób podróżowania i przewożenia towarów w Polsce – zapewniał Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A..