Cyfrowe państwo usługowe dla biznesu

To co dla nas jest istotą w rozwoju e-administracji, to świadomość o jej «usługodawczym» charakterze. Wprowadzając nowe produkty pamiętamy, że użytkownikiem końcowym, a tym samym największym beneficjentem, winien być obywatel – pisze Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów na łamach „polskiego Kompasu 2019” w tekście pt. „ePaństwo – wybrane przemyślenia o cyfrowym państwie usługowym”. Jego zdaniem „publiczne e-usługi będą miały szansę spełniać w pełni swoją rolę, jeśli będą tworzone i obsługiwane przez cyfrowo zintegrowany i efektywny aparat państwowy”

Jednym z wiodących celów szczegółowych Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest rozwój tzw. „e-Państwa” – cyfrowego państwa usługowego. (…) Obecny polski rząd w wizji e-Państwa identyfikuje jeden z fundamentów skutecznej administracji publicznej. Ma ona służyć rozwojowi oraz „włączeniu” społecznemu i gospodarczemu. Elektronizacja procesów powinna przyczynić się do poprawy funkcjonowania ram administracji (m.in. poprzez przyśpieszenie oraz obniżenie kosztów obsługi), a przez to zaowocować wieloma istotnymi udogodnieniami dla osób fizycznych oraz wzrostem efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw – ocenia Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów.

O zdolności konkurencyjnej danego kraju decyduje obecnie szereg czynników. Obok tych tradycyjnych (zasoby naturalne, infrastruktura, dostępność specjalistów) coraz większe znaczenie mają nowoczesne technologie cyfrowe. To m.in. ich powszechność w sektorze publicznym obrazuje poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Osobiście wychodzę z założenia, że szeroko rozumiana innowacyjność ma przede wszystkim służyć obywatelom. (…) Dlatego też dokładamy starań, by coraz więcej spraw, w których dochodzi do kontaktu obywatela z administracją państwową można było dziś załatwić zdalnie. Publicznych e-usług w Polsce jest już ponad pół tysiąca, a kolejne są systematycznie wdrażane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości _ - podkreśla wicepremier Sasin..

Przykłady e-usług dla przedsiębiorców

Wicepremier Sasin wskazuje, że pozytywne zmiany związane z upowszechnianiem cyfryzacji zostały również przewidziane dla przedsiębiorców. Szeroko rozwinęliśmy portal biznes.gov.pl gromadzący informacje oraz publiczne e-usługi w celu usprawnienia dostępu dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Warto wskazać, że za pośrednictwem tego portalu można chociażby złożyć elektronicznie roczne sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego czy też skorzystać z bezpłatnego narzędzia e-Sprawozdania Finansowe, ułatwiającego poprawne ich stworzenie. Jednocześnie, osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z biznesem mają możliwość zarejestrowania swojej nowej działalności gospodarczej bez wychodzenia z domu (od 2016 roku istnieje opcja potwierdzenia profilu zaufanego za pośrednictwem wybranych banków bez konieczności wizyty w urzędzie). Usprawniamy ciągle formę kontaktu pomiędzy przedsiębiorcami a administracją rządową –poprzez zgłaszanie spraw do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w formie elektronicznej.

Rząd cały czas pracuje nad kolejnymi cyfrowymi rozwiązaniami dla obywateli. (…) W kontekście przedsiębiorstw ambicją rządu jest przeniesienie jak największej części obowiązków i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do sieci. Dlatego istotne jest stworzenie konta Przedsiębiorcy (tzw. firmowego) z dostępem do usystematyzowanego pakietu e-usług dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu, zarówno nowi, jaki i już funkcjonujący na rynku przedsiębiorcy, będą mieli możliwość wygodnego załatwienia istotnych formalności w jednym miejscu – podkreśla Jacek Sasin.

Publiczne e-usługi będą miały szansę spełniać w pełni swoją rolę, jeśli będą tworzone i obsługiwane przez cyfrowo zintegrowany i efektywny aparat państwowy. Transformacja nie może się ograniczać tylko do zmiany formy załatwiania spraw. Musi dotykać i zmieniać dotychczasowe procesy administracyjne, które nie uwzględniają możliwości jakie dają współczesne rozwiązania techniczne. (…) Udogodnienia w obowiązkach względem państwa, to nie tylko zapewnienie komfortu dla obywatela, to również znaczna dla Niego oszczędność czasu i środków. To budowanie podmiotowej relacji na linii państwo -obywatel, kształtującą nową jakość administracji, która jest oparta na szacunku i zaufaniu pomiędzy stronami - puentuje swoje rozważania wicepremier Sasin.

