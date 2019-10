Cisza wyborcza jak dotąd nienaruszona

W pierwszych ośmiu godzinach obowiązywania ciszy wyborczej nie została ona złamana - poinformowała w sobotę szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Dodała, że spodziewa się, że takie informacje wpłyną.

Zapytana w Radiu ZET o spodziewaną frekwencję wyborcą odpowiedziała, że może być ona wyższa niż podczas poprzednich wyborów.

„Liczymy na to po cichu, że frekwencja będzie dużo wyższa. Już przy wyborach do Parlamentu Europejskiego to zainteresowanie było znacznie wyższe i, jak się okazało, frekwencja była dwa razy większa niż w poprzednich. Liczymy na to, że teraz też będzie dużo wyższa” - powiedziała.