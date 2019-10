Brawo Orlen! Fortepian Paderewskiego wróci do Polski

Unikatowy instrument, na którym grał Ignacy Jan Paderewski – wybitny pianista, kompozytor i mąż stanu – trafi do Polski. ORLEN Deutschland, działająca w Niemczech spółka z Grupy ORLEN, jest inicjatorem i sponsorem sprowadzenia zabytkowego fortepianu do kraju.

Bezcenny instrument zostanie przekazany Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Uroczystość odbędzie się 12 października, w ramach obchodów stulecia tej uczelni. Fortepian dotychczas był w posiadaniu profesora Huberta Rutkowskiego, kierownika Katedry Fortepianu na hamburskiej Akademii Muzycznej, a zarazem założyciela Towarzystwa Muzycznego im. Teodora Leszetyckiego. Profesor za działania na rzecz promocji polskiej kultury, a w szczególności muzyki, zostanie uhonorowany Medalem Gloria Artis podczas tej uroczystości.

Spółka ORLEN Deutschland zainicjowała sprowadzenie fortepianu z Hamburga do Poznania, sfinansowała transport, a także pokrywa koszty strojenia i ekspozycji instrumentu w holu auli poznańskiej uczelni.

Wsparcie i promocja polskiej kultury to nieodłączny element społecznej odpowiedzialności całej Grupy ORLEN. Dotyczy to także zagranicznych spółek. Dlatego ORLEN Deutschland, aby wspierać polskie dziedzictwo narodowe, zaangażował się w sprowadzenie do Polski fortepianu Teodora Leszetyckiego. Wielką wartością tego unikatowego instrumentu jest fakt, że grał na nim jeden z ojców naszej niepodległości. Jestem dumny, że mogliśmy przyczynić się do tego, by ten symboliczny instrument znalazł się w Polsce – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Zakup należącego do Leszetyckiego fortepianu marki Bösendorfer z 1882 roku przez Towarzystwo Muzyczne jego imienia było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronem przedsięwzięcia jest ambasador Polski w Berlinie prof. Andrzej Przyłębski.

Teodor Leszetycki wykształcił blisko 1200 wirtuozów fortepianu. Nauki pobierał u niego także Ignacy Jan Paderewski. Celem Towarzystwa Muzycznego im. Teodora Leszetyckiego jego imienia jest kultywowanie dzieła i ideałów sztuki tego znakomitego, choć dotąd niedocenianego, pianisty i kompozytora polskiego pochodzenia. Służyć temu będzie organizowanie koncertów, konkursów, wykładów i innych projektów muzyczno-edukacyjnych.