Miliard złotych w start-upy

W ciągu dwóch lat czterokrotnie wzrosła wartość inwestycji funduszy Ventures Capital w startupy - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że fundusze VC zainwestowały już w tym roku ponad miliard złotych.

Prezes podkreślił, że rosnące szybko inwestycje w projekty technologiczne to w znacznej mierze efekt utworzenia przez PFR Ventures 29 funduszy, inwestujących w młode innowacyjne firmy. Zaznaczył, że z danych za trzeci kwartał tego roku wynika, że fundusze te zainwestowały w startupy około miliarda złotych, co oznacza, że w ciągu dwóch lat wartość inwestycji w młode firmy technologiczne wzrosła czterokrotnie. Przypomniał, że jak dotąd poziom tego typu inwestycji wynosił około 250 mln zł.

„Biorąc pod uwagę, że dostępnego kapitału jest obecnie ponad 2 mld zł, to rynek finansowania małych innowacyjnych firm tzw. venture capital powinien osiągnąć swój rekord w przyszłym roku. Polska staje się zauważanym miejscem na światowej mapie startapowej.” - wskazał Borys.

Jak wynika z raportu PFR Ventures, w trzecim kwartale 2019 r. swoją aktywność na polskim rynku VC wykazało 29 funduszy, z czego 46 proc. z nich stanowią zespoły wspierane kapitałem publicznym, a 65 proc. ma charakter międzynarodowy.

Zaznaczył przy tym, że w interesie polskiej gospodarki ważne jest, by to rodzime fundusze venture capital dynamicznie się rozwijały, tworząc profesjonalny ekosystem zespołów wspierających rozwój firm. Po to, by - jak wyjaśnił - z jednej strony „stanowiły one wsparcie kapitałowe dla naszych firm”, a z drugiej - „dzieliły się doświadczeniami i wspierały w ekspansji międzynarodowej, bo wiele startupów nie ma ani zasobów, ani kompetencji”.

Borys pokreślił, że niełatwo zachęcić lokalnych inwestorów prywatnych do inwestycji na rynku venture capital. Brak jest praktycznie inwestorów instytucjonalnych jak fundusze emerytalne, czy zakłady ubezpieczeń. Dlatego PFR Ventures jest głównym inwestorem funduszy z udziałem od 25 proc. nawet do 80 proc. finansowania, po to, aby zmobilizować także kapitał prywatny.

„W Dolinie Krzemowej jest wielu inwestorów, którzy preferują wręcz tego typu przedsięwzięcia i to oni stają za sukcesami, tamtejszych największych firm technologicznych” - powiedział. Dodał, że jeżeli chcemy, by w Polsce powstała spółka o podobnej skali, musimy nauczyć się podejmować ryzyko. Przyznał, że nawet 50-80 proc. startupów w tak wstępnej fazie upada, dlatego trzeba mieć dużą wiedzę, by dobrze ułożyć portfel inwestycyjny” - wskazał. Dodał, że zwykle jest w nim kilkanaście spółek. Wiadomo, że część z nich nie odnosi sukcesu, ale te które przetrwają, „przyniosą takie zyski, że zrekompensują straty i dadzą jeszcze dużo zarobić”.

Prezes podkreślił, że polska gospodarka potrzebuje długoterminowych oszczędności. Istotną rolę w ich budowaniu są Pracownicze Plany Kapitałowe. „Za pośrednictwem sektora finansowego, PPK będą wzmacniały bazę dla finansowania inwestycji sektora przedsiębiorstw oraz infrastruktury, będą wzmacniały lokalny rynek” - mówił Borys. Dodał, że „na świecie kapitału jest dużo, ale w Polsce cały czas mamy go bardzo mało”. Zaznaczył, że zróżnicowane struktury kapitału są ważne m.in dlatego, gdyż należy się liczyć ze zmniejszeniem dofinansowania unijnym w przyszłości.

PFR Ventures to zarządzający funduszami funduszy, który wspólnie z inwestorami prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami zainwestuje ponad 4 mld zł w fundusze Venture Capital. Ich celem będzie napędzenie tym kapitałem polskich, innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju. 2,7 mld zł, którymi dysponuje PFR Ventures pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Od 1 lipca tego roku jako pierwsi do systemu wchodzą największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Potem, co pół roku - do stycznia 2021 r. - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach. Polski Fundusz Rozwoju, który jest odpowiedzialny za uruchomienie i wdrożenie PPK zakłada, że systemem docelowo w perspektywie kilku lat zostanie objętych nawet 7-8 mln osób.

Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić. Osoby oszczędzające w PPK otrzymują istotny benefit pracowniczy w postaci dopłat pracodawcy oraz Państwa.

