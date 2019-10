Premier Katalonii: nie będę się ukrywał

Były premier Katalonii Carles Puigdemont oświadczył we wtorek, że nie zamierza się ukrywać mimo Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wydanego wobec niego przez hiszpański wymiar sprawiedliwości.

Postawiony mu zarzut dotyczy rebelii i malwersacji środków publicznych w związku z organizacją nieuznawanego przez Madryt referendum niepodległościowego w Katalonii w 2017 r.

Puigdemont zapowiedział, że nie tylko nie planuje ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości, ale że zamierza pozostać na terytorium Belgii. Zbiegł tam z Hiszpanii pod koniec października 2017 r. w obawie przed aresztowaniem w swoim kraju.

We wtorek zamiar współpracy Puigdemonta z belgijskim wymiarem sprawiedliwości potwierdził jego adwokat Paul Bekaert. Zaznaczył, że były premier Katalonii ma duże zaufanie do władz sądowniczych Belgii.

Puigdemont w rozmowie z dziennikarzami we wtorek wyraził nadzieję, że jako eurodeputowany wybrany w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie pojawiał się w jego siedzibie, mimo wydanego w poniedziałek ENA. Tego samego dnia polityk złożył do władz PE wniosek o przywrócenie mu praw europosła.

Wprawdzie Carles Puigdemont zdobył 26 maja mandat eurodeputowanego, ale kierownictwo PE uzależniło zgodę na jego wykonywanie od wcześniejszego stawienia się polityka w Madrycie w celu osobistego dopełnienia niezbędnych formalności oraz złożenia przysięgi. Separatystyczny lider odmówił, uznając, że podróż do Hiszpanii może zakończyć się jego aresztowaniem. W konsekwencji władze europarlamentu zawiesiły mandat Puigdemonta.

We wtorek po południu kierownictwo PE poinformowało w komunikacie, że w związku z wydaniem ENA Puigdemont nie ma prawa wstępu do budynku europarlamentu.

Przed brukselską siedzibą PE Puigdemont powiedział mediom, że w jego ocenie wyrok skazujący, wydany w poniedziałek przez hiszpański Sąd Najwyższy wobec dziewięciu separatystycznych polityków katalońskich, jest niesprawiedliwy, podobnie jak wytoczony im proces.

PAP, DS