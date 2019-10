Wild: Przyszłość lotniska na Okęciu nieznana

Jeżeli Lotnisko Chopina pozostanie po otwarciu Centralnego Portu Komunikacyjnego, to będzie to zupełni inny port, niż obecnie - o mniejszej skali operacji lotniczych - powiedział we wtorek PAP wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild. Zastrzegł, że nie ma jeszcze decyzji dot. warszawskiego portu.

„Decyzja o przyszłości Lotniska Chopina po otwarciu Centralnego Portu Komunikacyjnego nie została jeszcze podjęta. (…) Jeżeli Lotnisko Chopina pozostanie po otwarciu CPK, to musimy mieć świadomość, że będzie to zupełnie inny port niż ten, jaki znamy obecnie. Byłoby to lotnisko o nieporównywalnie mniejszej skali operacji, niż obecnie, ponieważ połączenia lotnicze realizowane przez tradycyjnych przewoźników, czy niskokosztowych - zostaną przeniesione na CPK” - powiedział PAP Wild.

PAP, DS